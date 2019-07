Liên quan vụ việc chấm dứt hợp đồng giáo viên sai quy định Đài TNVN đã thông tin, ngày 11/7, nguồn tin từ UBND huyện Thới Bình cho biết, ông Huỳnh Minh Trí, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trí Phải Tây đã ban hành Quyết định hủy Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động sai quy định đối với cô Đỗ Kim The.

Hiệu trường Tiểu học Trí Phải Tây đã ban hành quyết định hủy quyết định chấm dứt hợp đồng giáo viên sai quy định.



Ngoài ra, UBND huyện Thới Bình cũng đã có Quyết định thành lập tổ xác minh để giải quyết đơn khiếu nại của cô The. Tổ xác minh do ông Nguyễn Thanh Hải, Chánh Thanh tra huyện Thới Bình làm tổ trưởng.

Trước đó, Đài TNVN đã thông tin, cô Đỗ Kim The bị cắt hợp đồng vào tháng 10/2018 khi đang mang thai. Cô The đã có đơn yêu cầu làm rõ việc cắt hợp đồng của cô là đúng hay sai và giải quyết đúng các quyền lợi cho mình. Đến nay, cô The đã sinh con được hơn 2 tháng nhưng các quyền lợi của cô vẫn chưa được giải quyết. Gia đình cô The vốn đã khó khăn nay càng khó hơn vì mất đầu lương, không được hưởng chế độ thai sản...

Liên quan vụ việc vừa nêu, vừa qua, ông Huỳnh Thanh Hận, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thới Bình cũng đã bị Chủ tịch UBND huyện Thới Bình phê bình vì không tham gia 1 cuộc họp giải quyết đơn của cô Đỗ Kim The./.