Kết quả đo nồng độ cồn, ma túy của nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Thứ Ba, 07:23, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Doãn Kế Thiện (Hà Nội), cơ quan chức năng xác định nữ tài xế điều khiển ô tô có biểu hiện lạ nhưng không vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Tối 13/4, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại đường Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, Hà Nội).

ket qua do nong do con, ma tuy cua nu tai xe gay tai nan lien hoan o ha noi hinh anh 1
Ô tô do người phụ nữ điều khiển bị hư hỏng sau tai nạn. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, ô tô mang BKS 30L-221.xx do chị L.T.T. (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển di chuyển theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi phố Trần Vỹ. Khi đến trước số nhà 84 Doãn Kế Thiện, phương tiện này va chạm với 2 xe máy đi cùng chiều gồm xe BKS 18D1-741.xx do anh V.T.C. (SN 2006, trú tại Ninh Bình) điều khiển và xe BKS 29X3-075.xx do chị N.T.T. (SN 1991, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Chưa dừng lại, ô tô trên tiếp tục va chạm với xe ô tô BKS 30E-393.xx do anh L.T.A. (SN 1990, trú tại Bắc Ninh) điều khiển, đang lưu thông theo chiều ngược lại hướng về đường Phạm Văn Đồng.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, 4 phương tiện liên quan đều bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau.

ket qua do nong do con, ma tuy cua nu tai xe gay tai nan lien hoan o ha noi hinh anh 2
Cô gái có biểu hiện bất thường sau khi gây tai nạn. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc, đồng thời tiến hành các bước điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các tài xế liên quan. Kết quả cho thấy cả 4 trường hợp đều không vi phạm, không phát hiện nồng độ cồn cũng như chất ma túy.

Trước đó, theo phản ánh của người dân chứng kiến, sau khi xảy ra va chạm, nữ tài xế điều khiển ô tô có biểu hiện bất thường khi ngồi trên ghế lái và mất khoảng 15 phút mới xuống xe.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phi Long/VOV.VN
Nữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Doãn Kế Thiện ở Hà Nội
Nữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Doãn Kế Thiện ở Hà Nội

VOV.VN - Tối 13/4, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên phố Doãn Kế Thiện (Hà Nội) khi chiếc ô tô do nữ tài xế điều khiển va chạm với nhiều phương tiện, khiến 1 người bị thương.

Nữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Doãn Kế Thiện ở Hà Nội

Nữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Doãn Kế Thiện ở Hà Nội

VOV.VN - Tối 13/4, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên phố Doãn Kế Thiện (Hà Nội) khi chiếc ô tô do nữ tài xế điều khiển va chạm với nhiều phương tiện, khiến 1 người bị thương.

Điều tra vụ nữ tài xế xe ôm công nghệ bị hành hung ở Cầu Giấy, Hà Nội

VOV.VN - Ngày 10/4, Công an phường Cầu Giấy, TP Hà Nội đang điều tra vụ hành hung, xô xát xảy ra ở đường Xuân Thủy vào tối 9/4. Bước đầu, lực lượng chức năng đã đưa những người có liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Điều tra vụ nữ tài xế xe ôm công nghệ bị hành hung ở Cầu Giấy, Hà Nội

Điều tra vụ nữ tài xế xe ôm công nghệ bị hành hung ở Cầu Giấy, Hà Nội

VOV.VN - Ngày 10/4, Công an phường Cầu Giấy, TP Hà Nội đang điều tra vụ hành hung, xô xát xảy ra ở đường Xuân Thủy vào tối 9/4. Bước đầu, lực lượng chức năng đã đưa những người có liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Công an triệu tập nữ tài xế lái xe con húc văng cô gái trên vỉa hè ở Phú Thọ

VOV.VN - Cơ quan công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập nữ tài xế sau vụ ô tô va chạm cô gái trên vỉa hè gần khu vực ngã tư tại xã Cẩm Khê sáng 9/3. Bước đầu xác định, nữ tài xế có thể đã đạp nhầm chân phanh sang chân ga.

Công an triệu tập nữ tài xế lái xe con húc văng cô gái trên vỉa hè ở Phú Thọ

Công an triệu tập nữ tài xế lái xe con húc văng cô gái trên vỉa hè ở Phú Thọ

VOV.VN - Cơ quan công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập nữ tài xế sau vụ ô tô va chạm cô gái trên vỉa hè gần khu vực ngã tư tại xã Cẩm Khê sáng 9/3. Bước đầu xác định, nữ tài xế có thể đã đạp nhầm chân phanh sang chân ga.

