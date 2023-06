Kết thúc thi vào lớp 10 Hà Nội: Có nước mắt, nụ cười và sự im lặng...

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT Hà Nội, công tác tổ chức kỳ thi, kỷ cương trường thi được giữ vững, các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi. Các điểm thi đều nỗ lực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi. Đề thi được đánh giá chung là vừa sức thí sinh. Tuy nhiên, cũng có những sai sót trong khâu in ấn đề thi cần rút kinh nghiệm.

Thí sinh trong buổi nghe quy chế thi sáng 9/6.

Đề thi vừa sức và những nuối tiếc

Sáng 10/6, hơn 105 nghìn thí sinh TP. Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hà Nội năm nay vẫn giữ nguyên như mọi năm với thời gian làm bài 120 phút theo hình thức tự luận.

Tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” xuất hiện trong phần I của đề thi dù đúng thể loại truyện ngắn nhưng không ít thí sinh khẳng định “lệch tủ” ngay khi ra khỏi phòng thi. Nhưng cơ bản phần đông thí sinh khẳng định nội dung đề thi nằm trong đề cương được giáo viên ôn tập, các em vẫn làm được trọn vẹn.

Thí sinh bước ra khỏi phòng thi sau khi kết thúc bài thi môn Ngoại ngữ chiều 10/6

Phần thi Nghị luận xã hội với đề tài "Làm chủ cảm xúc bản thân" là vấn đề được quan tâm trong nhiều năm trở lại đây, thí sinh có thể dễ dàng tìm được các chứng cứ từ thực tế cuộc sống, đưa ra được quan điểm của bản thân để hoàn thành yêu cầu của đề bài.

Nhìn chung, với cấu trúc đề thi ổn định, các câu hỏi tương đối cơ bản, thí sinh có thể dễ dàng hoàn thành được bài thi môn Ngữ văn trong khoảng thời gian quy định. Những thí sinh có khả năng lập luận tốt, tìm được những dẫn chứng ấn tượng để đưa vào bài viết sẽ là một điểm nhấn và đem lại kết quả cao.

Theo các giáo viên Tổ ngữ văn thuộc Hệ thống giáo dục HOCMAI nhận định, với cấu trúc, nội dung đề thi Ngữ văn của TP, Hà Nội năm nay, dự kiến kiến phổ điểm trung bình không thấp, có thể từ 7.0 - 8.0 điểm.

Thí sinh sau khi hoàn thành môn Toán, môn thi cuối cùng cho thí sinh hệ không chuyên

Môn Toán, môn thi cuối cùng của khối không chuyên diễn ra vào sáng 11/6 với hơn 115 nghìn thí sinh tham gia. Cấu trúc đề năm 2023-2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về cơ bản không có sự thay đổi so với các năm trước đây. Đây là một yếu tố thuận lợi cho việc ôn tập của các thí sinh tham gia thi tuyển sinh.

Dự kiến, mức điểm trung bình của thí sinh có thể rơi vào khoảng từ 6 - 7 điểm. Trong buổi thi cuối cùng có 618 thí sinh bỏ thi và 1 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi.

Tuy nhiên, ngay sau giờ thi, trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn xôn xao thông tin phản ánh của nhiều phụ huynh về việc một số đề thi Toán vào lớp 10 bị mờ phần gạch ngang phân số, khiến nhiều học sinh tưởng là dấu âm (-) nên làm nhầm, có thể mất 1-2 điểm. Thậm chí đã có những nhóm phụ huynh đến tận Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu có phương án nhằm đảm bảo quyền lợi cho con em mình.

Tìm điểm chờ con dưới nắng nóng mùa hè tại điểm thi trường THPT Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội.

Trước sự việc này, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo Hội đồng ra đề thị bổ sung thêm đáp án trong trường hợp học sinh hiểu nhầm là có dấu (-) ở phía trước tại ý 1, câu III của đề thi do mực in không rõ. Việc chấm bài sẽ theo đáp án được bổ sung đối với những bài có sự hiểu nhầm ở ý 1, câu III của đề thi do mực in không rõ.

Cũng sau Kỳ thi, sai sót đã được phát hiện trong đề thi môn Vật lý chuyên, tại câu IV, do sơ suất trong khâu soạn thảo đã ghi nhầm điểm 3,0 thành 2,5 điểm, khiến tổng điểm bài thi nếu làm đúng tối đa cũng chỉ 9,5 điểm. Hội đồng ra đề thi sau đó cũng khẳng định, tại hướng dẫn chấm của câu IV vẫn bảo đảm là 3,0 điểm. Tổng điểm của các câu trong đề thi là 10,0 điểm.

Một vài sai sót do các khâu in ấn, soạn thảo đề thi cũng khiến cho kỳ thi vốn đã căng thẳng lại càng thêm căng thẳng. Đây cũng sẽ là những bài học cần rút ra với giáo dục thủ đô.

Những sắc thái phụ huynh chờ con

Từ những ngày cận kì thi tuyển sinh vào 10, các diễn đàn giáo dục, các chủ đề trên mạng xã hội hầu như đều xoay quanh câu chuyện thi cử.

Phụ huynh luôn cố gắng ngồi hoặc đứng ở vị trí sát cổng trường thi nhất

Những dòng tâm trạng, hình ảnh thông báo hài hước “Nhà có con năm nay thi vào 10, đề nghị khách đến không hỏi nó học thế nào, thi trường nào, liệu có thi được không, nó đánh cho thì gia chủ không chịu trách nhiệm”; hoặc “Những ngày đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên bắt đầu” hay “Những ngày này phụ huynh cứ bật điều hòa, bật quạt... bật gì thì bật chứ không được bật con”, càng thể hiện sức nóng của kỳ thi.

Các địa điểm tâm linh như Văn Miếu, chùa Đậu và xa hơn như đền thờ Chu Văn An ở Hải Dương ngày trước thi đông kín phụ huynh, học sinh với lễ vật dâng lên gồm bút, bánh đậu, sớ cầu cá nhân như một cách gửi gắm ước mong về sự đỗ đạt như nguyện vọng. Không ít phụ huynh sắm sẵn trang phục màu xanh, màu sắc được cho là hợp mệnh với thí sinh 2K8, thậm chí chọn cả người hợp tuổi, hợp mệnh để đưa thí sinh đến điểm thi suốt những ngày kì thi diễn ra.

Những điểm chờ được bố trí giúp phụ huynh phần nào bớt nắng nóng.

Ngày thi đến, các gia đình cả bố mẹ, ông bà, thậm chí cả họ hàng cô bác đều dồn sự tập trung vào sĩ tử. Người chuyên đưa đón, người lo bữa ăn, rồi điện thoại động viên…

Dù nắng nóng dữ dội song rất đông phụ huynh đứng ngồi quanh khu vực cổng với suy nghĩ đề phòng trường hợp con em thiếu, quên thứ gì như bút, giấy báo thi hoặc xảy ra tình huống khẩn, họ muốn khi con em hoàn thành bài thi, bước ra cổng sẽ nhận được ngay sự động viên từ người thân.

Hình ảnh phổ biến nhất tại cổng trường sau mỗi bài thi kết thúc

Tuy nhiên, một số phụ huynh khác lựa chọn việc trở về nhà, ra quán cafe hoặc những điểm chờ được phòng giáo dục bố trí sẵn chờ tới gần hết giờ thi mới đến đón bởi với họ việc đứng ngoài vừa nóng bức, vừa như gây thêm áp lực cho thí sinh.

Một số ít hơn đăng ký thi chuyên hoặc chuyển khu vực thi buộc phải đi xa hơn, phụ huynh lựa chọn phương án thuê phòng trọ nghỉ trưa nhằm tránh việc di chuyển xa dưới nắng hè gay gắt.

Với thí sinh, vào đầu các buổi thi, thường các em di chuyển rất nhanh vào điểm thi. Nhưng vào cuối giờ thi, sẽ có nhiều trạng thái bộc lộ, có thể là nụ cười, là nước mắt, là sự im lặng…

"Tìm thấy con rồi"! Chia sẻ của một phụ huynh sau giờ thi môn Toán.

Nhiều em không giấu được niềm vui khi khẳng định môn này, môn kia sẽ đạt điểm tối đa. Nhưng cũng ngay ở đó, không khó để bắt gặp những ánh mắt thất thần, những tiếc nuối khó nói lên lời khi vừa chợt nhận ra có những phần làm chưa đúng hay thiếu chút thời gian để hoàn thành trọn vẹn bài thi.

Không ít phụ huynh chia sẻ “Mình còn lo hơn con nhưng vẫn phải giấu đi lo lắng, đón được con là nở nụ cười. Ít nhất cũng như một cách để con yên tâm rằng dù thế nào con cũng sẽ có chỗ học”.

Và dù lựa chọn cách nào thì trên tất cả vẫn là tình yêu, sự quan tâm, lo lắng giành cho con em trong kì thi quan trọng đầu tiên của cuộc đời./.