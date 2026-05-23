Khắc ghi truyền thống phụ nữ miền Đông

Đến dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Quân khu 7, Sư đoàn 5; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Tây Ninh, TP.Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh qua các thời kỳ và nguyên cán bộ Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng họp mặt

Một tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt

Về phía tỉnh Tây Ninh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thanh Hải.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết khẳng định, những đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của phụ nữ miền Đông “gian lao mà anh dũng”. Những năm tháng chiến tranh gian khổ nhưng vô cùng anh dũng ấy, hình ảnh người phụ nữ giải phóng khu Đông Nam Bộ luôn tỏa sáng với phẩm chất kiên trung, bất khuất, giàu lòng yêu nước và đức hy sinh cao cả.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi họp mặt

Sau ngày đất nước thống nhất, các mẹ, các cô, các chị tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, tích cực công tác, tham gia lao động, sản xuất, cống hiến và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Những cống hiến, đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa ấy càng khẳng định và tô thắm thêm 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng “Phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Tại chương trình, đại biểu cùng ôn lại truyền thống hào hùng của phụ nữ miền Đông thông qua phóng sự tư liệu về Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại buổi họp mặt

Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh trao hoa, quà tri ân nguyên cán bộ, nhân viên Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ và nguyên Chủ tịch Hội LHPN các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ qua các thời kỳ.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh thực hiện nghi thức chuyển giao đăng cai tổ chức họp mặt truyền thống lần thứ 27 năm 2027 cho đơn vị Hội LHPN TP.Đồng Nai.

Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Tây Ninh tặng hoa, quà chúc mừng đại biểu về dự họp mặt

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải tặng hoa chúc mừng đại biểu về dự họp mặt

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết gióng hồi chuông tưởng nhớ anh linh các anh hùng, liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.