Khai trương phát sóng kênh VOV1 và VOV4 tại Gia Lai

Dự buổi lễ có ông Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh Gia Lai và Đài TNVN.

Bắt đầu từ ngày 1/10/2023, Đài Phát thanh –Truyền hình Gia Lai đã đưa vào phát sóng thử nghiệm phát sóng Kênh phát thanh quốc gia VOV1 + VOV4 trên tần số 90,5 MHz với thời lượng 19 giờ mỗi ngày.

Trong đó: Từ 05h00 đến 06h30 phát sóng Kênh VOV1 - Chương trình Thời sự chính trị tổng hợp; Từ 06h30 đến 09h30 phát sóng Kênh VOV4 - Chương trình Phát thanh tiếng dân tộc. Theo đó từ 6h30 đến 8h: Phát bản tin tiếng dân tộc Jarai, Banar, Ê đê, K’ho, M’nông, Xơ đăng (Thời lượng 15’/thứ tiếng); Từ 8h đến 9h30: Phát bản tin tiếng dân tộc Jrai, Banar, Xơ đăng (Thời lượng 30’/thứ tiếng) và từ 09h30 đến 24h00: Phát sóng Kênh VOV1 - Chương trình Thời sự chính trị tổng hợp.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN trao quyết định phát sóng kênh VOV1 +VOV4 cho lãnh đạo Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Gia Lai

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bày tỏ kỳ vọng sự kiện khai trương phát sóng phát thanh quốc gia VOV1 và VOV4 giúp nâng cao chất lượng phủ sóng phát thanh tại khu vực Bắc Tây Nguyên nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung.

Ngay từ năm 2001, trước tình hình an ninh chính trị ở Tây Nguyên có diễn biến phức tạp, Đài TNVN đã đầu tư lắp đặt máy phát sóng FM, 5KW, tần số 93,7 MHz tại Trạm phát sóng Hàm Rồng nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương tạo sự đồng thuận, thống nhất trong các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.

Các đại biểu cắt băng khánh thành

Đài TNVN và Đài Phát thanh –Truyền hình Gia Lai chính thức khai trương một máy phát sóng mới, có diện phủ sóng rộng, chất lượng cao tại Trạm phát sóng Hàm Rồng là sự kiện rất có ý nghĩa trong công tác giảm nghèo thông tin cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

“Xin trân trọng cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam đã quan tâm đầu tư cho tỉnh Gia Lai và mong muốn rằng trong thời gian tới, lãnh đạo Đài TNVN sẽ tiếp tục quan tâm nghiên cứu đầu tư hỗ trợ thêm các máy phát sóng FM có công suất lớn để phát các chương trình VOV2 và VOV3 tại Trạm phát sóng Hàm Rồng phục vụ nhu cầu nghe phát thanh ngày càng cao của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai; hỗ trợ thêm cho Đài Phát thanh –Truyền hình Gia Lai trang thiết bị chuyên ngành để phục vụ công tác sản xuất các chương trình phát thanh tiếng dân tộc”, ông Trương Hải Long chia sẻ.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN phát biểu tại buổi lễ khai trương

Phát biểu tại Lễ khai trương, Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển khẳng định, Đài TNVN là một trong những cơ quan báo chủ lực nhất của Đảng và Chính phủ trong việc thông tin, tuyên truyền để đồng bào và chiến sĩ cả nước tiếp cận được thông tin hay, hấp dẫn, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cũng như đấu tranh với luận điểm sai trái của thế lực thù địch.

Trong thời gian tới, VOV sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư và hỗ trợ cho Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai phát thêm các chương trình mới, làm phong phú nội dung nhằm phục vụ nhu cầu nghe phát thanh ngày càng cao của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai, đồng thời sẽ hỗ trợ, hợp tác sản xuất các chương trình phát thanh tiếng dân tộc.

“Khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng được Đảng và Nhà nước xác định là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Do đó, việc mở rộng và nâng cao chất lượng phủ sóng phát thanh có tầm quan trọng đặc biệt và là một trong những khu vực được ưu tiên hỗ trợ, đầu tư của Đài TNVN. Đây cũng là nhiệm vụ chung nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” - ông Ngô Minh Hiển nói.

Phó Tổng Giám đốc VOV cũng khẳng định, trong chiến lược phát triển, Đài TNVN cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND, HĐND tỉnh Gia Lai trong đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền. Các sự kiện, vấn đề diễn ra tại tỉnh luôn được thông tin tuyên truyền kịp thời trên các kênh truyền thông của Đài TNVN.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc Đài TNVN, ông Ngô Minh Hiển đã trao quyết định phát sóng kênh VOV1, VOV4 và giao nhiệm vụ quản lý vận hành máy phát FM 90,5 MHz cho lãnh đạo Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Gia Lai.