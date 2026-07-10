Khám trái tuyến được BHYT chi trả, giảm gánh nặng cho người bệnh

Giúp tiết kiệm chi phí

Từ ngày 1/7/2026, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực, trong đó nổi bật là quy định người bệnh khám, chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% chi phí trong phạm vi quyền lợi được hưởng. Đây là một trong những bước tiến quan trọng của chính sách an sinh xã hội, góp phần mở rộng quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.

Từ 5h30 sáng, bà Lê Thị Lan (trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội), cùng người bạn là bà Nguyễn Thị Nhung (trú tại xã Đan Phượng, Hà Nội) đã có mặt tại Bệnh viện Thanh Nhàn để làm thủ tục khám bệnh. Bà Lan cho biết đã phát hiện nhân xơ tuyến giáp khoảng 5 năm trước. Gần đây, bà thường xuyên có cảm giác rát lưỡi nên quyết định đi kiểm tra lại. Dù nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng, bà vẫn lựa chọn lên Bệnh viện Thanh Nhàn khám trái tuyến.

Bà Lê Thị Lan (áo xanh nhạt) và bà Nguyễn Thị Nhung (áo đỏ) đi khám sức khỏe

Đây là lần đầu bà Lan đến Bệnh viện Thanh Nhàn sau khi chính sách BHYT cho phép người bệnh khám ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương được hưởng một phần chi phí. Sau khi được bác sĩ giải thích, cả hai biết mình vẫn được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng khi khám trái tuyến. "Trước đây dù không được hưởng thì tôi vẫn lên đây khám vì yên tâm hơn. Nay nhà nước hỗ trợ thêm được phần nào thì người dân đỡ vất vả phần đó", bà Lan nói.

Sau thời gian chờ thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, kết quả cho thấy tuyến giáp của bà Lan không có bất thường đáng lo ngại. Các nhân tuyến giáp đều là nhân nhỏ, lành tính, chưa cần can thiệp hay điều trị. Các chỉ số xét nghiệm máu cũng nằm trong giới hạn bình thường. Bác sĩ tư vấn bà có thể về nhà sinh hoạt, ăn uống như bình thường và tái khám theo lịch hẹn. Tổng chi phí cho toàn bộ quá trình khám và thực hiện các kỹ thuật là 576.000 đồng. Căn cứ mức hưởng BHYT và quy định thanh toán đối với trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, quỹ BHYT thanh toán 168.000 đồng, phần còn lại 408.000 đồng do bà Lan tự chi trả.

Cũng giống bà Lan, bà Nguyễn Thị Nhung (trú tại xã Đan Phượng, Hà Nội) lựa chọn đến Bệnh viện Thanh Nhàn để kiểm tra định kỳ các nhân ở tuyến giáp và tuyến vú, thay vì khám tại cơ sở y tế nơi đăng ký BHYT ban đầu. Điều khiến bà bất ngờ trong lần khám này là được quỹ BHYT thanh toán một phần chi phí dù khám trái tuyến. Bà cho biết trước đây, mỗi lần khám chuyên sâu tại các bệnh viện lớn hay các cơ sở y tế tư nhân, toàn bộ chi phí đều phải tự chi trả. "Tôi cũng không biết có chính sách này đâu. Cứ mang thẻ bảo hiểm đi, được thì được, không thì thôi, vì trước đây đi khám nhiều nơi có được hưởng gì đâu. Đến đây mới biết là được thanh toán 50% mức hưởng bảo hiểm", bà vui vẻ nói.

Theo bà Nhung, những lần khám trước tại các bệnh viện lớn, khi phải thực hiện nhiều kỹ thuật như chụp chiếu, siêu âm và xét nghiệm máu, tổng chi phí thường lên tới 4 - 5 triệu đồng và bà phải tự thanh toán toàn bộ vì không được hưởng BHYT khi khám ngoại trú trái tuyến. Trong lần khám này, tổng chi phí khám và thực hiện sau khi được BHYT chi trả 1 phần, số tiền mà bà phải thanh toán là 519.000 đồng. "Được BHYT chi trả chừng nào người bệnh chúng tôi thấy mừng chừng đó. Tôi mua BHYT hàng chục năm, trước đây chủ yếu chỉ được hưởng khi nằm viện, giờ đi khám cũng được thanh toán nên rất phấn khởi", bà Nhung bày tỏ.

Thông tuyến ngoại trú

Sau hơn một tuần triển khai chính sách mới, lượng bệnh nhân đến khám trái tuyến tại Bệnh viện Thanh Nhàn có xu hướng tăng dần. Ngay trong ngày đầu triển khai, bệnh viện tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân khám ngoại trú trái tuyến.

Theo BSCKII Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, chính sách thông tuyến khám chữa bệnh ngoại trú có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 là một bước tiến quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, đặc biệt là người cao tuổi và người có nhu cầu khám chữa bệnh chuyên sâu. “Trước đây, người bệnh khám ngoại trú trái tuyến hầu như không được quỹ BHYT thanh toán. Với quy định mới, người dân được hưởng 50% mức hưởng BHYT khi khám tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương, qua đó giảm bớt gánh nặng chi phí và có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ có chuyên môn sâu”, BS Hương cho biết.

BSCKII Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn

Để triển khai chính sách mới, Bệnh viện Thanh Nhàn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đơn vị đã rà soát toàn bộ trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người bệnh. Đồng thời, đội ngũ nhân viên y tế được tập huấn về Nghị định 188, Luật BHYT và Thông tư 01 để nắm rõ các nhóm đối tượng được hưởng 100% hoặc 50% mức hưởng BHYT khi khám ngoại trú theo quy định mới.

Ngoài ra, bệnh viện cũng ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Khi người bệnh thuộc nhóm được hưởng quyền lợi, hệ thống sẽ tự động tính mức chi trả trên phiếu thu, phiếu chi và trong quá trình cấp phát thuốc. "Chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ nguồn thuốc, rà soát lại trang thiết bị và bố trí nhân lực để đáp ứng số lượng người bệnh tăng lên", BS Hương cho hay.

Trước khả năng lượng bệnh nhân tiếp tục gia tăng, lãnh đạo Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết sẽ bổ sung thêm nguồn nhân lực, gồm bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên tiếp đón. Bệnh viện cũng sẽ bảo trì, bảo dưỡng và đầu tư thêm các trang thiết bị từ cơ bản đến chuyên sâu. Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả các kiosk đăng ký khám và tạo điều kiện để người dân đăng ký khám từ nhà, giúp chủ động trong công tác tiếp đón, đặc biệt với người cao tuổi và khi số lượng bệnh nhân đông hơn./.

Về mức hưởng BHYT, hiện có 3 mức: 80%, 95% và 100%. Ví dụ, một người có mức hưởng BHYT là 80% chi phí khám chữa bệnh, đi khám trái tuyến có tổng chi phí là 1.000.000 đồng tại bệnh viện tuyến trung ương được xếp cấp cơ bản, bệnh nhân sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 400.000 đồng (1.000.000 đồng x 80% x 50%), tự trả 600.000 đồng.