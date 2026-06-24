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Khẩn trương dập ổ dịch cúm A/H5N1 trên đàn vịt tại Đồng Tháp

Thứ Tư, 11:44, 24/06/2026
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VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra ổ dịch bệnh Cúm A/H5N1 có nguy cơ lây sang người tại xã Tân Thới.

Cụ thể đàn vịt xiêm Pháp (nuôi thịt) tại hộ ông Đới Khánh Tuyên ở ấp Tân Hòa, xã Tân Thới có biểu hiện vào ngày 5/6/2026. Đàn vịt này chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm, chăn nuôi quy mô nông hộ, xung quanh có 1 hộ chăn nuôi gia cầm.

Qua xét nghiệm bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR do Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II đã phát hiện dương tính với vi rút Cúm A/H5N1 vào 11/6/2026. Qua xác minh đàn vịt này có 420 con vịt xiêm Pháp, 75 ngày tuổi bị nhiễm bệnh; trong đó có 230 con chết.

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Đồng Tháp có đàn gia cầm rất lớn nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao

Qua xác minh của cơ quan thú y cho biết, chủ hộ và các thành viên gia đình nuôi vịt thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với gia cầm bệnh, gia cầm chết, chất thải chăn nuôi và môi trường có nguy cơ ô nhiễm mầm bệnh. Quá trình thu gom, xử lý xác gia cầm chết, vệ sinh chuồng trại có nguy cơ còn lại sau khi được xác định dương tính với vi rút Cúm A/H5N1 để tiêu hủy làm tăng nguy cơ phơi nhiễm cho người. Nguồn nước chăn nuôi lấy từ kênh rạch có thể làm phát tán mầm bệnh ra môi trường nếu không được kiểm soát tốt. Đến thời điểm này chưa ghi nhận trường hợp người có biểu hiện nghi nhiễm Cúm gia cầm A/H5N1 liên quan đến ổ dịch.

Để hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương cần theo dõi rà soát, thống kê tổng đàn gia cầm tại khu vực ổ dịch và vùng lân cận để tổ chức tiêm phòng bao vây; tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm tại địa phương. Bệnh Cúm gia cầm có nguy cơ lây truyền sang người, các thành viên gia đình và những người trực tiếp thu gom, xử lý gia cầm bệnh, chết cần được theo dõi tình hình sức khỏe chặt chẽ và thường xuyên.

Ngay sau khi nhận được thông tin đàn vịt có dấu hiệu mắc bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Phòng Kinh tế xã Tân Thới tiến hành kiểm tra, xác minh tình hình dịch bệnh, điều tra dịch tễ và lấy mẫu gửi xét nghiệm xác định bệnh. Hướng dẫn chủ hộ thu gom và xử lý gia cầm chết theo quy định; tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi nhằm hạn chế nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường.

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Các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học cần được nhân rộng

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút Cúm A/H5N1, chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy toàn bộ số gia cầm còn lại của hộ chăn nuôi là 405 con để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cung ứng 500 lít thuốc sát trùng cho xã Tân Thới để tiêu độc khử trùng tại khu vực ổ dịch và khu vực xung quanh theo quy định.

Tổ chức rà soát tổng đàn gia cầm trên địa bàn các xã có dịch, xã giáp ranh để triển khai tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm miễn phí theo quy định, vận động chủ nuôi ngoài diện hỗ trợ chủ động tiêm vắc xin bảo vệ đàn vật nuôi; đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng tại ổ dịch trên 90% và trên địa bàn huyện trên 80% so với tổng đàn.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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