Khẩn trương làm rõ một người chết trôi nổi dưới kênh ở Đồng Tháp

Khoảng 6 giờ ngày 31/3, người dân ấp 1, xã Mỹ Thiện bất ngờ phát hiện một thi thể trôi trên kênh 1-5 (xã Mỹ Thiện) nên khẩn trương trình báo công an xã. Thi thể là nam giới, mặc áo sơ mi sọc tay ngắn, quần vải màu xanh, trong tư thế nằm úp; bàn chân phải bị mất.

Qua xác minh của cơ quan công an, xác định nạn nhân là anh V.M.T. (sinh năm 1992, ngụ xã Mỹ Thiện), có tiền sử nghiện rượu, không nghề nghiệp, sống cùng người em trai tại địa phương. Phía gia đình nạn nhân cũng xác nhận thi thể này chính là anh V.M.T.

Công an xã Mỹ Thiện lập biên bản vụ việc; đồng thời báo cáo ngành chức năng tỉnh để tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến một người chết trôi dưới kênh này.