Khánh Hòa dành hơn 61 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em miền núi uống sữa

Tại 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, chủ yếu là đồng bào dân tộc Raglai, đời sống của đa số người dân còn nhiều khó khăn. Hiện nay, hàng tháng, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa với mức 330 ngàn đồng/trẻ. Từ năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện Đề án Cải thiện dinh dưỡng góp phần phát triển thể lực, tầm vóc người Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

Thông qua tổ chức bữa ăn và sữa học đường cho trẻ mầm non tại 2 huyện miền núi này, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2020, suy dinh dưỡng thể thấp còi còn dưới 20%, suy sinh dưỡng thể nhẹ cân còn dưới 7%. Tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ hơn 13,7 tỷ đồng để thực hiện chương trình này. Hiện nay, các trường mầm non, nhà trẻ đều thực hiện chương trình hỗ trợ với hơn 5.300 trẻ ăn bán trú tại trường.

Học sinh miền núi ở tỉnh Khánh Hòa được hỗ trợ ăn trưa, nâng cao thể trạng

Ông Mấu Văn Phi, Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Chương trình Sữa học đường thể hiện sự quan tâm rất sâu sắc, tính nhân văn, tăng cường nguồn lực lớn đối với 2 huyện còn khó khăn quá. Qua 4 năm thực hiện, hiệu quả đem lại rất rõ ràng, từ 60% suy dinh dưỡng nay giảm dần dần xuống còn 30%. Khi các cháu về, thấy các cháu béo tròn là mình vui lắm rồi"

Thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ nhưng đến nay, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở miền núi còn rất cao, chiếm tỷ lệ từ 25%-39%. Nguyên nhân chính là đặc điểm sinh lý, thể chất và đời sống kinh tế thiếu thốn. Suy dinh dưỡng làm ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển thể lực và trí tuệ của trẻ em miền núi.

Để cải thiện dinh dưỡng cho trẻ mầm non, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục hỗ trợ cho tất cả trẻ đang theo học ở các trường mầm non công lập, nhóm trẻ tư thực ở 2 huyện miền núi được uống sữa tươi hàng ngày với tần suất 5 lần/tuần, kéo dài 9 tháng trong năm học. Mục tiêu của chương trình này là giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân 0,3%/năm, suy dinh dưỡng thấp còi 0,2%/năm. Chương trình còn hỗ trợ tập huấn, nâng cao kỹ năng chăm sóc dinh dưỡng cho giáo viên, cha mẹ của trẻ. Tổng kinh phí thực hiện chương trình này hơn 61 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, 30% còn lại do đơn vị cung cấp hỗ trợ.

Tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua Nghị quyết hỗ trợ trẻ em miền núi uống sữa

Ông Trần Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Chương trình này, chúng ta tiếp tục thực hiện giai đoạn mới là 2024-2030, mục tiêu cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng và nâng cao tầm vóc của trẻ em 2 huyện khó khăn. Nhóm 12-36 tháng tuổi và nhóm từ 3 tuổi đến 6 tuổi, về kinh phí từ ngân sách và nhà cung cấp".