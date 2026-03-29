Khánh Hòa phấn đấu cắt giảm 50% thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu cải cách trong năm 2026.

Theo đó, các cơ quan, ban ngành, địa phương cần cắt giảm, đơn giản hóa 100% các điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quy định chưa rõ ràng; đồng thời bãi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề không thuộc danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, 100% thủ tục hành chính liên quan đến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn bắt buộc cũng phải được công bố, rà soát và đơn giản hóa. Toàn bộ chế độ báo cáo của doanh nghiệp sẽ được thực hiện bằng hình thức điện tử nhằm giảm chi phí và thời gian thực hiện.

Các thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan nhà nước cũng được yêu cầu rà soát, cắt giảm về quy trình, thời gian và chi phí, bảo đảm phù hợp với yêu cầu tinh gọn bộ máy và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Song song với việc đơn giản hóa thủ tục, tỉnh Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng toàn trình, dựa trên dữ liệu và tiến tới giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc cắt giảm thời gian và chi phí giải quyết thủ tục hành chính được triển khai thực chất, có định lượng, định tính sẽ giúp giảm đáng kể việc đi lại nhiều lần, hạn chế phát sinh chi phí và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, kinh doanh và giấy tờ cá nhân.

“Bên cạnh việc chỉ đạo cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ đưa nội dung này vào chương trình kiểm tra cải cách hành chính. Việc kiểm tra vừa nhằm hướng dẫn, chấn chỉnh, vừa kịp thời xử lý đối với các cơ quan, cán bộ, công chức không chấp hành hoặc thực hiện không nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà nói.