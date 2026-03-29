Khánh Hòa phấn đấu cắt giảm 50% thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính

Chủ Nhật, 12:02, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu trong năm 2026 sẽ cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ so với năm 2024, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu cải cách trong năm 2026.

Theo đó, các cơ quan, ban ngành, địa phương cần cắt giảm, đơn giản hóa 100% các điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quy định chưa rõ ràng; đồng thời bãi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề không thuộc danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Người dân làm thủ tục hành chính tại xã miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

Bên cạnh đó, 100% thủ tục hành chính liên quan đến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn bắt buộc cũng phải được công bố, rà soát và đơn giản hóa. Toàn bộ chế độ báo cáo của doanh nghiệp sẽ được thực hiện bằng hình thức điện tử nhằm giảm chi phí và thời gian thực hiện.

Các thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan nhà nước cũng được yêu cầu rà soát, cắt giảm về quy trình, thời gian và chi phí, bảo đảm phù hợp với yêu cầu tinh gọn bộ máy và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tỉnh Khánh Hòa cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Song song với việc đơn giản hóa thủ tục, tỉnh Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng toàn trình, dựa trên dữ liệu và tiến tới giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc cắt giảm thời gian và chi phí giải quyết thủ tục hành chính được triển khai thực chất, có định lượng, định tính sẽ giúp giảm đáng kể việc đi lại nhiều lần, hạn chế phát sinh chi phí và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, kinh doanh và giấy tờ cá nhân.

Đoàn viên Thanh niên hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

“Bên cạnh việc chỉ đạo cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ đưa nội dung này vào chương trình kiểm tra cải cách hành chính. Việc kiểm tra vừa nhằm hướng dẫn, chấn chỉnh, vừa kịp thời xử lý đối với các cơ quan, cán bộ, công chức không chấp hành hoặc thực hiện không nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà nói.

Nghị định quản lý thuế, hoá đơn điện tử: Giảm mạnh thủ tục hành chính

VOV.VN - Dự thảo Nghị định quy định về hoá đơn điện tử, chứng từ điện tử được xây dựng theo hướng tinh gọn, giảm thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Nhiều ý kiến từ doanh nghiệp, hiệp hội đánh giá cao tinh thần cải cách, đồng thời kỳ vọng tiếp tục cắt giảm, đổi mới thủ tục.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: Khánh Hòa thủ tục hành chính cắt giảm thủ tục
Bắc Ninh đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế
Bắc Ninh đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế

Bắc Ninh đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế

VOV.VN - Trong thời gian vừa qua Thuế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

An Giang đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, cải cách hành chính
An Giang đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, cải cách hành chính

An Giang đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, cải cách hành chính

VOV.VN - Ngày 26/2, Công an tỉnh An Giang tổ chức họp tổ công tác, bộ phận giúp việc Đề án 06 của tỉnh.

