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Niềm vui từ những bữa cơm bán trú đầu tiên nơi vùng biên giới Đồng Nai

Thứ Ba, 18:57, 08/09/2026
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VOV.VN - Năm học 2026-2027, hàng nghìn học sinh tại 8 xã biên giới TP.Đồng Nai lần đầu được ăn bán trú tại trường. Dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, những bữa cơm ấm áp này không chỉ mang lại niềm vui cho các em mà còn mang lại sự an tâm cho phụ huynh.

Ấm lòng bữa cơm bán trú đầu tiên

Khi tiếng chuông báo kết thúc tiết học sáng vang lên, hàng trăm học sinh trường Tiểu học và THCS Lộc Thành, xã Lộc Thành, TP.Đồng Nai cất tập vào ngăn bàn và đi vào khu vực nhà ăn xếp hàng ngay ngắn.

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Học sinh được hướng dẫn xếp hàng để lấy thức ăn và muỗng

Các em được thầy cô hướng dẫn rửa tay sạch sẽ, nhận khay thức ăn và di chuyển về bàn. Nhiều học sinh dân tộc thiểu số còn lúng túng, ngượng ngùng khi lần đầu tiên dùng bữa tập trung, nhưng sự chăm sóc tận tình của giáo viên đã giúp các em nhanh chóng quen dần.

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Giáo viên phân chia thức ăn cho học sinh 

Em Bùi Thiện, học sinh lớp 8, phân hiệu 1, Trường Tiểu học và THCS Lộc Thành chia sẻ: "Con ăn bán trú cảm thấy việc này rất thuận lợi và thuận tiện cho việc đi học. Con cảm ơn UBND, chính quyền".

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Lần đầu ăn tập trung, nhiều em còn bỡ ngỡ nên được giáo viên hướng dẫn 

Bữa ăn bán trú không chỉ mang lại niềm vui cho học sinh mà còn giúp phụ huynh vùng biên giới bớt lo lắng khi phải đưa đón con vào trưa nắng. Chị Thị Quỳnh, phụ huynh học sinh lớp 4, trường Tiểu học Lộc Tấn, xã Lộc Tấn, TP.Đồng Nai bày tỏ:

"Tôi thấy bé về bảo tôi là “Mẹ ơi, bữa nay con ăn cơm ngon lắm mẹ. Nay con ăn no con mới về”. Thấy bé vui mừng nên cũng phấn khởi. Mọi bữa đi học cha mẹ phải đợi rước, còn nay các em ăn xong rồi các em về, ba mẹ khỏi cần lo việc ăn việc uống của các em, tiết kiệm được khoảng chi phí ăn uống cho các em với lại tạo ra được một phần sức khỏe cho các em trong buổi học".

Nỗ lực vượt khó vì tương lai con chữ

Là năm đầu tiên triển khai đồng loạt tại các điểm trường ở khu vực biên giới, nên nhiều nhà trường đối mặt với nhiều áp lực, khó khăn như: hạ tầng thiếu thốn, thiếu nhân viên cấp dưỡng và quy trình vận hành. Dù vậy, ban giám hiệu cùng tập thể giáo viên đã linh hoạt khắc phục để đảm bảo hàng ngàn suất ăn mỗi ngày.

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Những bữa ăn bán trú đầy đủ dinh dưỡng giúp các em học sinh vùng biên yên tâm bám lớp

Tại Trường Tiểu học Bù Gia Mập, có tới 880/896 học sinh đăng ký ăn bán trú. Do khu nhà ăn tại cơ sở chính và phân hiệu 1 chưa hoàn thiện, trường phải cải tạo phòng học cũ làm nơi nấu nướng và tổ chức ăn uống, đồng thời chia ca ăn trưa để giải quyết tình trạng chật hẹp.

Đặc biệt, tại một điểm lẻ cách trường chính 6 km với 40 học sinh, để các em duy trì sĩ số buổi chiều, hàng ngày giáo viên phải thay phiên nhau chạy xe máy chở từng khay cơm đến tận nơi cho các em.

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Học sinh trường Tiểu học Lộc Tấn ăn trưa  

Cô Nguyễn Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Bù Gia Mập cho biết, do điểm lẻ ít học sinh nên thức ăn được nấu tại trường chính rồi vận chuyển sang. Trường đang đề xuất địa phương hỗ trợ kinh phí mua xe ba gác để vận chuyển an toàn hơn:

“Nhà trường mong muốn UBND xã cố gắng thúc đẩy, đôn đốc các công trình xây dựng nhanh chóng để đưa vào sử dụng. Từ đó giúp các em yên tâm là ăn uống, nhà trường cũng đảm bảo thực hiện tốt công tác nấu ăn cho học sinh".

Tương tự, trường Tiểu học Lộc Tấn có 1.508/1.573 học sinh đăng ký bán trú tại 3 cơ sở. Trường đã cải tạo phòng chức năng, dựng nhà tiền chế tại phân hiệu 1 để phục vụ 453 học sinh. Hai điểm trường còn lại đang gấp rút hoàn thiện khu bán trú để đưa vào hoạt động trong tuần tới.

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Lãnh đạo xã Lộc Tấn đến trường kiểm tra bếp ăn và ăn trưa cùng học sinh 

Ông Hồ Thế Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc Tấn nhấn mạnh, dù điều kiện khó khăn, nhưng việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh phải đảm bảo an toàn thực phẩm:

"Mình giám sát từ khâu đầu vào thực phẩm. Sáng sớm, khi nhà cung cấp đến sẽ có nhân viên y tế, kế toán, bếp trưởng và mấy cô cấp dưỡng sẽ kiểm tra bằng thiết bị của bên y tế và bằng mắt thường. Quan trọng nhất là kiểm tra nhãn mác. Thực phẩm cũng phải là khui ra để kiểm tra chứ không phải là để trong túi".

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Nhiều điểm trường biên giới ở Đồng Nai đã đầu tư nơi nghỉ trưa khang trang cho học sinh 

Hiện tại, nhiều điểm trường mới chỉ giải quyết được không gian ăn uống, chưa bố trí được chỗ nghỉ trưa. Sau giờ ăn, nhiều học sinh đành trở về nhà hoặc nghỉ tạm ngay tại phòng học.

Chính quyền, nhà trường và phụ huynh đều mong mỏi các công trình nhà ăn, phòng nghỉ bán trú sớm hoàn thiện đồng bộ. Từ đó, học sinh vùng biên giới sẽ có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt nhất, vững bước trên hành trình đến trường.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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