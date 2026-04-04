Khánh Hòa yêu cầu kiểm tra việc khai thác đất trái phép ảnh hưởng điện cao thế

Thứ Bảy, 18:40, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép tại xã Diên Lạc, sau khi các cơ quan báo chí phản ánh vụ việc.

Trước đó, các cơ quan báo chí đưa tin về việc ông Nguyễn Đức Hưng, trú thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc có hành vi san gạt, khai thác và vận chuyển đất trái phép trên diện tích khoảng 13.000 m².

Mặc dù chủ đất cam kết san lấp để trồng cây, nhưng thực tế đã đào bới quy mô lớn, có dấu hiệu đóng cọc phân lô, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với hệ thống lưới điện cao thế của Thủy điện Sông Giang đi qua khu vực.

khanh hoa yeu cau kiem tra viec khai thac dat trai phep anh huong dien cao the hinh anh 1
Các phương tiện cơ giới tập trung đào đất tại khu đất đồi.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND xã Diên Lạc khẩn trương đình chỉ ngay mọi hoạt động san gạt, vận chuyển đất trái phép tại khu vực nêu trên; đồng thời làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo địa phương trong công tác quản lý địa bàn khi để hoạt động khai thác diễn ra từ cuối tháng 2/2026 đến nay mà chưa được ngăn chặn kịp thời. Hồ sơ vụ việc phải được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra hiện trường, xác định khối lượng khoáng sản bị khai thác, vận chuyển trái phép; đồng thời kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và môi trường đối với diện tích khoảng 13.000 m² nêu trên, làm rõ dấu hiệu tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phân lô bán nền trái phép.

khanh hoa yeu cau kiem tra viec khai thac dat trai phep anh huong dien cao the hinh anh 2
Hàng ngàn mét khối đất đã được vận chuyển ra khỏi khu đất của ông Nguyễn Đức Hưng.

Công an tỉnh được giao chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp điều tra, làm rõ quy mô vi phạm, xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản trái phép; đồng thời xác minh có hay không việc tiếp tay, bao che của các cá nhân, tổ chức liên quan.

UBND tỉnh cũng giao Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa phối hợp đơn vị quản lý Thủy điện Sông Giang đánh giá mức độ an toàn của các trụ điện cao thế tại khu vực bị đào xới, có biện pháp gia cố, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả trước ngày 20/4.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: khai thác khoáng sản điện cao thế khai thác đất trái phép tại Khánh Hòa xã Diên Lạc
Quảng Trị rà soát hồ sơ tận thu, tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa chỉ đạo cơ quan chức năng và các địa phương trong tỉnh tăng cường rà soát, siết chặt quản lý hoạt động khai thác và tận thu khoáng sản, đặc biệt là các dự án nạo vét theo hình thức xã hội hóa, nhằm ngăn ngừa thất thoát tài nguyên.

Quảng Trị rà soát hồ sơ tận thu, tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản

Quảng Trị rà soát hồ sơ tận thu, tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa chỉ đạo cơ quan chức năng và các địa phương trong tỉnh tăng cường rà soát, siết chặt quản lý hoạt động khai thác và tận thu khoáng sản, đặc biệt là các dự án nạo vét theo hình thức xã hội hóa, nhằm ngăn ngừa thất thoát tài nguyên.

Siết quản lý khai thác, thu hồi khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Tại một số địa phương ở tỉnh Bắc Ninh đang nổi lên tình trạng khai thác vượt trữ lượng, vượt phạm vi, độ sâu cho phép, vận chuyển đất san lấp sai vị trí được cấp phép. Thậm chí nhiều trường hợp lợi dụng việc san gạt mặt bằng, cải tạo đất ở, đất vườn để khai thác, tiêu thụ khoáng sản trái phép.

Siết quản lý khai thác, thu hồi khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Bắc Ninh

Siết quản lý khai thác, thu hồi khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Tại một số địa phương ở tỉnh Bắc Ninh đang nổi lên tình trạng khai thác vượt trữ lượng, vượt phạm vi, độ sâu cho phép, vận chuyển đất san lấp sai vị trí được cấp phép. Thậm chí nhiều trường hợp lợi dụng việc san gạt mặt bằng, cải tạo đất ở, đất vườn để khai thác, tiêu thụ khoáng sản trái phép.

