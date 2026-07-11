Khánh thành trường học và công trình thắp sáng vùng biên ở Sơn La

Ngày 11/7, người dân biên giới Yên Sơn, tỉnh Sơn La vô cùng phấn khởi khi được nhận bàn giao để đưa vào sử dụng công trình "Trường học yêu thương - Nâng bước em tới trường" và công trình "Thắp sáng vùng biên".

Các công trình này do Đồn Biên phòng Chiềng On (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La), nhóm Green Gables và các đơn vị hảo tâm phối hợp thực hiện.

Công trình "Trường học yêu thương - Nâng bước em tới trường" được khởi công từ tháng 3/2026 với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng, gồm 2 phòng học có tổng diện tích 210m2, 1 phòng công vụ, tường rào, sân bê tông, mái che, nhà để xe cùng một số hạng mục phụ trợ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển, bàn giao công trình “Trường học yêu thương - Nâng bước em tới trường” tại điểm trường bản Trạng Nặm, xã Yên Sơn

Trong quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On, giáo viên và nhân dân địa phương đã đóng góp nhiều ngày công lao động, góp phần hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Chương trình "Thắp sáng vùng biên" đã hoàn thành 4 tuyến đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại các bản Đin Chí, Chiềng On và Trạm Hốc (Yên Sơn), với tổng chiều dài hơn 5km, lắp đặt 253 bộ đèn, tổng kinh phí gần 420 triệu đồng.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, bàn giao công trình, Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La nhấn mạnh, các công trình được bàn giao, đưa vào sử dụng không chỉ cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng biên, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng nông thôn, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt, bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ Bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với đồng bào khu vực biên giới.

Sự kiện cũng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với khu vực biên giới. Thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La mong muốn các đơn vị tài trợ tiếp tục quan tâm, đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng trong triển khai các chương trình an sinh xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục, hỗ trợ sinh kế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào khu vực biên giới; mong muốn chính quyền xã tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các hoạt động tham gia phát triển kinh tế, xã hội của Bộ đội Biên phòng tại địa phương được triển khai sâu rộng, hiệu quả.

Về phía Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và lực lượng ở khu vực biên giới thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện hiệu quả chương trình an sinh xã hội, để mỗi công trình được trao tặng thực sự phát huy giá trị lâu dài, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Đại tá Vũ Đức Tú - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La

Dịp này, các đơn vị tài trợ đã trao tặng gần 200 suất quà cho các em học sinh tại điểm Trường Mầm non bản Tràng Nặm; trao tặng trang thiết bị phục vụ dạy học như bảng, sách, vở, bút, máy lọc nước, tủ lạnh, quạt điện; nồi đa năng cho các nhà trường. Chủ tịch UBND xã Yên Sơn tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 23 cá nhân có thành tích trong công tác an sinh xã hội; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc cho đại diện người dân các bản Đin Chí, Chiềng On và Trạm Hốc, xã Yên Sơn; Đồn Biên phòng Chiềng On tặng cờ Tổ quốc cho các đơn vị tài trợ, đồng hành cùng chương trình.

Trước đó, các đơn vị cùng các đoàn thiện nguyện đã thực hiện “Chào cột mốc chủ quyền” tại mốc quốc giới 222. Hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với các đơn vị, nhà hảo tâm trong các hoạt động hướng về biên giới.

* Một số hình ảnh tại lễ bàn giao công trình

Tặng quà cho các em học sinh

Đại diện các đơn vị trao tặng quà tại chương trình

Các đơn vị tài trợ trao biển tượng trưng cho trường Mầm non Hoa Ban, xã Yên Sơn.

Khánh thành tuyến đường điện trong Chương trình "Thắp sáng vùng biên"

Đông đảo học sinh, phụ huynh tham dự lễ khánh thành