Khen thưởng 2 CSGT Huế kịp thời hỗ trợ cứu người có biểu hiện đột quỵ

Khoảng 18h12 ngày 28/9, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 gồm Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài đang tuần tra, kiểm soát trên đường Lý Thái Tổ, phường Hương An thì nhận được đề nghị khẩn cấp từ người dân nhờ hỗ trợ đưa người bệnh đến bệnh viện.

Ngay sau đó, hai cán bộ CSGT nhanh chóng dẫn đường, hỗ trợ phương tiện chở người bệnh đến Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu kịp thời, góp phần đảm bảo thời gian “vàng” trong điều trị và hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế cho biết, sau sự việc, nhiều người dân đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hành động của hai cán bộ, đồng thời gọi điện và gửi thư bày tỏ lời cảm ơn trước tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.

Giám đốc Công an thành phố Huế đã chỉ đạo tặng Giấy khen cho Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài, biểu dương hành động kịp thời, trách nhiệm trong khi làm nhiệm vụ.