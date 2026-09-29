English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khen thưởng 2 CSGT Huế kịp thời hỗ trợ cứu người có biểu hiện đột quỵ

Thứ Ba, 11:32, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hai cán bộ CSGT thuộc Công an thành phố Huế được tặng Giấy khen sau khi kịp thời dẫn đường, hỗ trợ đưa người có biểu hiện đột quỵ đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Khoảng 18h12  ngày 28/9, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 gồm Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài đang tuần tra, kiểm soát trên đường Lý Thái Tổ, phường Hương An thì nhận được đề nghị khẩn cấp từ người dân nhờ hỗ trợ đưa người bệnh đến bệnh viện.

khen thuong 2 csgt hue kip thoi ho tro cuu nguoi co bieu hien dot quy hinh anh 1

Ngay sau đó, hai cán bộ CSGT nhanh chóng dẫn đường, hỗ trợ phương tiện chở người bệnh đến Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu kịp thời, góp phần đảm bảo thời gian “vàng” trong điều trị và hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế cho biết, sau sự việc, nhiều người dân đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hành động của hai cán bộ, đồng thời gọi điện và gửi thư bày tỏ lời cảm ơn trước tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.

Giám đốc Công an thành phố Huế đã chỉ đạo tặng Giấy khen cho Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài, biểu dương hành động kịp thời, trách nhiệm trong khi làm nhiệm vụ.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung tá CSGT Hà Nội mở đường đưa bé trai đi cấp cứu trong "thời gian vàng"
Trung tá CSGT Hà Nội mở đường đưa bé trai đi cấp cứu trong "thời gian vàng"

VOV.VN - Một hành động nhanh chóng, trách nhiệm của cán bộ CSGT Hà Nội đã giúp một bé trai bị lồng ruột được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu kịp thời, góp phần giúp cháu vượt qua cơn nguy kịch.

Trung tá CSGT Hà Nội mở đường đưa bé trai đi cấp cứu trong "thời gian vàng"

Trung tá CSGT Hà Nội mở đường đưa bé trai đi cấp cứu trong "thời gian vàng"

VOV.VN - Một hành động nhanh chóng, trách nhiệm của cán bộ CSGT Hà Nội đã giúp một bé trai bị lồng ruột được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu kịp thời, góp phần giúp cháu vượt qua cơn nguy kịch.

CSGT kịp thời dẫn đường đưa cháu bé bị rắn độc cắn đi cấp cứu
CSGT kịp thời dẫn đường đưa cháu bé bị rắn độc cắn đi cấp cứu

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ dẫn đường, giúp một cháu bé 4 tuổi bị rắn hổ mang phì cắn được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong thời gian nhanh nhất.

CSGT kịp thời dẫn đường đưa cháu bé bị rắn độc cắn đi cấp cứu

CSGT kịp thời dẫn đường đưa cháu bé bị rắn độc cắn đi cấp cứu

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ dẫn đường, giúp một cháu bé 4 tuổi bị rắn hổ mang phì cắn được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong thời gian nhanh nhất.

CSGT TP.HCM dùng xe đặc chủng giúp người đi đường vượt điểm ngập
CSGT TP.HCM dùng xe đặc chủng giúp người đi đường vượt điểm ngập

VOV.VN - Cơn mưa lớn khiến nhiều đoạn trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, TP.HCM (Quận 12 cũ) ngập sâu, gây khó khăn cho xe cộ lưu thông. Nhiều phương tiện bị chết máy, người dân phải dắt bộ qua khu vực ngập nước đã được CSGT dùng xe tải đặc chủng chở qua vùng ngập.

CSGT TP.HCM dùng xe đặc chủng giúp người đi đường vượt điểm ngập

CSGT TP.HCM dùng xe đặc chủng giúp người đi đường vượt điểm ngập

VOV.VN - Cơn mưa lớn khiến nhiều đoạn trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, TP.HCM (Quận 12 cũ) ngập sâu, gây khó khăn cho xe cộ lưu thông. Nhiều phương tiện bị chết máy, người dân phải dắt bộ qua khu vực ngập nước đã được CSGT dùng xe tải đặc chủng chở qua vùng ngập.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục