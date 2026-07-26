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Trung tá CSGT Hà Nội mở đường đưa bé trai đi cấp cứu trong "thời gian vàng"

Chủ Nhật, 09:30, 26/07/2026
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VOV.VN - Một hành động nhanh chóng, trách nhiệm của cán bộ CSGT Hà Nội đã giúp một bé trai bị lồng ruột được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu kịp thời, góp phần giúp cháu vượt qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, chiều 24/7, trong quá trình làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, Trung tá Tạ Quang Hùng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14, nhận được sự cầu cứu của anh N.V.H. khi con trai là cháu N.Q.T. (sinh năm 2023) bất ngờ bị lồng ruột và cần được đưa gấp đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

trung ta csgt ha noi mo duong dua be trai di cap cuu trong thoi gian vang hinh anh 1
Trung tá Tạ Quang Hùng mở đường để bé trai được đưa đi cấp cứu kịp thời (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tá Tạ Quang Hùng đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường cho phương tiện chở bệnh nhi. Trong suốt hành trình, lực lượng CSGT chủ động điều tiết giao thông, ra hiệu các phương tiện nhường đường, tạo điều kiện để xe cấp cứu di chuyển nhanh và an toàn đến bệnh viện.

Nhờ được đưa đến cơ sở y tế trong "thời gian vàng", cháu N.Q.T. đã được các bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu ngay khi nhập viện. Theo gia đình, sau quá trình điều trị, sức khỏe của cháu đã dần ổn định và đã qua cơn nguy kịch.

trung ta csgt ha noi mo duong dua be trai di cap cuu trong thoi gian vang hinh anh 2
Bé trai được cấp cứu kịp thời đã qua cơn nguy kịch (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Xúc động trước sự hỗ trợ tận tình của lực lượng CSGT, anh N.V.H. đã gửi thư cảm ơn Trung tá Tạ Quang Hùng cùng tập thể Đội CSGT đường bộ số 14. Gia đình cho biết, sự giúp đỡ kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp cháu được cấp cứu đúng thời điểm, nâng cao cơ hội điều trị và hồi phục.

Việc làm của cán bộ CSGT Hà Nội tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, trách nhiệm, nhân văn, luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp, đúng với tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ".

Văn Ngân/VOV.VN
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