Khen thưởng nữ công nhân dũng cảm cứu người trong thiên tai

Thứ Tư, 17:22, 15/04/2026
VOV.VN - Tại phường Nghĩa Lộ, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai vừa thăm hỏi, động viên và trao Bằng khen cho bà Lường Thị Tỉnh đã có hành động dũng cảm cứu hai cháu học sinh trong thiên tai.

Sáng 15/4, tại Bệnh viện Đa khoa Trường Đức, phường Nghĩa Lộ, ông Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác đã thăm, động viên và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho bà Lường Thị Tỉnh vì hành động dũng cảm cứu người trong thiên tai.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được trao cho bà Lường Thị Tỉnh, công nhân môi trường đô thị ở phường Nghĩa Lộ là hình thức khen thưởng đột xuất, ghi nhận tấm gương dũng cảm, giàu lòng nhân ái, có sức lan tỏa trong cộng đồng. 

khen thuong nu cong nhan dung cam cuu nguoi trong thien tai hinh anh 1
Trao bằng khen của UBND tỉnh Lào Cai đến bà Lường Thị Tỉnh.

Ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trực tiếp thăm hỏi và trao Bằng khen, quà của UBND tỉnh cho bà Lường Thị Tỉnh. Dịp này, UBND phường Nghĩa Lộ cũng trao Giấy khen ghi nhận tinh thần dũng cảm của bà Lường Thị  Tỉnh. 

Trước đó, vào chiều 29/3, trên địa bàn phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai có dông lốc lớn. Khi đang làm việc, bà Tỉnh phát hiện cành cây cổ thụ gãy đổ xuống hướng hai học sinh. Bà đã lao vào kéo hai em ra khỏi khu vực nguy hiểm, giúp các em an toàn nhưng bản thân bị cành cây rơi trúng người, dẫn đến chấn thương nặng.  Sau khi sơ cứu, bà Tỉnh được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức để điều trị và phẫu thuật chuyên sâu do tình trạng nghiêm trọng, trong khi gia cảnh rất khó khăn.

PV/VOV-Tây Bắc
Tuyên dương nam sinh lớp 10 ở Nghệ An dũng cảm cứu 2 người gặp nạn trên biển

VOV.VN - Sáng 13/4, Trường THPT Nghi Lộc 3 (Nghệ An) đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng em Võ Hoàng Thành (học sinh lớp 10D4) vì hành động dũng cảm cứu 2 người gặp nạn trên biển.

VOV.VN - Sáng 13/4, Trường THPT Nghi Lộc 3 (Nghệ An) đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng em Võ Hoàng Thành (học sinh lớp 10D4) vì hành động dũng cảm cứu 2 người gặp nạn trên biển.

Khen thưởng người đàn ông ở Nghệ An dũng cảm cứu hai mẹ con nhảy cầu trong đêm

VOV.VN - Một người đàn ông ở xã Vạn An (Nghệ An) đã kịp thời lao xuống sông Lam, cứu sống hai mẹ con nhảy cầu Nam Đàn xuống sông Lam trong đêm.

VOV.VN - Một người đàn ông ở xã Vạn An (Nghệ An) đã kịp thời lao xuống sông Lam, cứu sống hai mẹ con nhảy cầu Nam Đàn xuống sông Lam trong đêm.

Đại biểu Quốc hội đề nghị cấm hoặc hạn chế trẻ em dùng mạng xã hội

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa lo ngại về tình trạng trẻ em bị xâm hại trên mạng dưới rất nhiều hình thức tinh vi, phức tạp, trong đó có cả bắt cóc online, bạo lực mạng, bắt nạt qua mạng.

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa lo ngại về tình trạng trẻ em bị xâm hại trên mạng dưới rất nhiều hình thức tinh vi, phức tạp, trong đó có cả bắt cóc online, bạo lực mạng, bắt nạt qua mạng.

