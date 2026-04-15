Khen thưởng nữ công nhân dũng cảm cứu người trong thiên tai

Sáng 15/4, tại Bệnh viện Đa khoa Trường Đức, phường Nghĩa Lộ, ông Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác đã thăm, động viên và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho bà Lường Thị Tỉnh vì hành động dũng cảm cứu người trong thiên tai.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được trao cho bà Lường Thị Tỉnh, công nhân môi trường đô thị ở phường Nghĩa Lộ là hình thức khen thưởng đột xuất, ghi nhận tấm gương dũng cảm, giàu lòng nhân ái, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trực tiếp thăm hỏi và trao Bằng khen, quà của UBND tỉnh cho bà Lường Thị Tỉnh. Dịp này, UBND phường Nghĩa Lộ cũng trao Giấy khen ghi nhận tinh thần dũng cảm của bà Lường Thị Tỉnh.

Trước đó, vào chiều 29/3, trên địa bàn phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai có dông lốc lớn. Khi đang làm việc, bà Tỉnh phát hiện cành cây cổ thụ gãy đổ xuống hướng hai học sinh. Bà đã lao vào kéo hai em ra khỏi khu vực nguy hiểm, giúp các em an toàn nhưng bản thân bị cành cây rơi trúng người, dẫn đến chấn thương nặng. Sau khi sơ cứu, bà Tỉnh được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức để điều trị và phẫu thuật chuyên sâu do tình trạng nghiêm trọng, trong khi gia cảnh rất khó khăn.