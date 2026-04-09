Đại biểu Quốc hội đề nghị cấm hoặc hạn chế trẻ em dùng mạng xã hội

Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội chiều 9/4, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Mai Thoa (Đoàn TP Hải Phòng) lo ngại về thực trạng bạo lực học đường, thực phẩm “bẩn”, an toàn của trẻ em trên không gian mạng.

Theo đó, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống xâm hại trên không gian mạng với trẻ em. Bà Thoa cho rằng, tình trạng trẻ em bị xâm hại trên mạng dưới rất nhiều hình thức tinh vi, phức tạp, trong đó có cả bắt cóc online, bạo lực mạng, bắt nạt qua mạng: “Chúng tôi đề nghị nghiên cứu giải pháp cấm hoặc hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội đối với một số nền tảng phổ biến, kèm theo những điều kiện, giải pháp cụ thể liên quan khác”.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa (Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng)

Đại biểu chia sẻ, qua thu thập thông tin thấy một số nước như Australia, Indonesia, Pháp, Anh… đang nghiên cứu hoặc xây dựng quy định về việc cấm người dưới 16 tuổi tiếp cận mạng xã hội để bảo vệ trẻ trước những nội dung độc hại và chứng nghiện điện thoại.

Đại biểu cho rằng, thực tế không có người lớn nào có đủ thời gian để theo dõi con em mình trong dùng mạng xã hội. Và không phải trẻ em nào khi dùng mạng xã hội cũng được hướng dẫn sử dụng đúng đắn, hiệu quả. Trẻ em thường nhận thức chưa đầy đủ, dễ bị lôi kéo vào xem, nghe, đọc những nội dung nhạy cảm, hấp dẫn và không phù hợp lứa tuổi.

Chăm sóc bảo vệ, giáo dục để trẻ em được rèn luyện, bồi dưỡng cả về đức, trí, thể, mỹ, theo đại biểu Đoàn TP Hải Phòng, cũng là thể hiện trách nhiệm với tương lai của đất nước.

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa cũng lo ngại về tình trạng bạo lực học đường ở một số địa phương, những vụ việc này thường xảy ra ở ngoài nhà trường với tính chất và mức độ phức tạp, nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường giáo dục, thể chất và tinh thần của học sinh, gây lo lắng và bức xúc trong dư luận xã hội.

Đại biểu càng lo lắng hơn khi bạo hành trẻ em vẫn còn xảy ra ở các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em, điển hình như vụ xảy ra ở Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà của tỉnh Quảng Ninh. Những vụ việc này, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, thể chất, tinh thần, thậm chí là đe dọa cả tính mạng của trẻ em.

Từ thực tế trên, đại biểu Thoa đề nghị Thủ tướng, Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ ngành liên quan có giải pháp hữu hiệu.

Bà đồng thời đề nghị Thủ tướng Lê Minh Hưng quan tâm chỉ đạo việc nghiên cứu rà soát để mở rộng địa bàn được đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú đến các đặc khu có các đảo nhỏ cách xa trung tâm và một số bãi ngang ven biển mà việc đi lại của học sinh gặp khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa cũng đề nghị cần tăng cường quản lý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường. Theo bà, vụ việc 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào các trường học ở Hà Nội khiến dư luận bức xúc: “Trẻ em là đối tượng hết sức đặc biệt, nhạy cảm. Nếu chúng ta không có giải pháp quản lý chặt chẽ lâu dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thể chất, tinh thần và tầm vóc thể lực của thế hệ tương lai của đất nước”, đại biểu Đoàn TP Hải Phòng cảnh báo.

Do đó, đại biểu Đoàn TP Hải Phòng nhấn mạnh cần kiểm soát tốt hơn nguồn gốc thực phẩm, quy định các điều kiện tiêu chuẩn cao hơn đối với thực phẩm cung cấp cho các nhà trường để bảo vệ chăm sóc tốt cho trẻ em.