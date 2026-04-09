中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đại biểu Quốc hội đề nghị cấm hoặc hạn chế trẻ em dùng mạng xã hội

Thứ Năm, 19:32, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa lo ngại về tình trạng trẻ em bị xâm hại trên mạng dưới rất nhiều hình thức tinh vi, phức tạp, trong đó có cả bắt cóc online, bạo lực mạng, bắt nạt qua mạng.

Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội chiều 9/4, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Mai Thoa (Đoàn TP Hải Phòng) lo ngại về thực trạng bạo lực học đường, thực phẩm “bẩn”, an toàn của trẻ em trên không gian mạng.

Theo đó, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống xâm hại trên không gian mạng với trẻ em. Bà Thoa cho rằng, tình trạng trẻ em bị xâm hại trên mạng dưới rất nhiều hình thức tinh vi, phức tạp, trong đó có cả bắt cóc online, bạo lực mạng, bắt nạt qua mạng: “Chúng tôi đề nghị nghiên cứu giải pháp cấm hoặc hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội đối với một số nền tảng phổ biến, kèm theo những điều kiện, giải pháp cụ thể liên quan khác”.

Dai bieu quoc hoi de nghi cam hoac han che tre em dung mang xa hoi hinh anh 1
Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa (Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng) 

Đại biểu chia sẻ, qua thu thập thông tin thấy một số nước như Australia, Indonesia, Pháp, Anh… đang nghiên cứu hoặc xây dựng quy định về việc cấm người dưới 16 tuổi tiếp cận mạng xã hội để bảo vệ trẻ trước những nội dung độc hại và chứng nghiện điện thoại. 

Đại biểu cho rằng, thực tế không có người lớn nào có đủ thời gian để theo dõi con em mình trong dùng mạng xã hội. Và không phải trẻ em nào khi dùng mạng xã hội cũng được hướng dẫn sử dụng đúng đắn, hiệu quả. Trẻ em thường nhận thức chưa đầy đủ, dễ bị lôi kéo vào xem, nghe, đọc những nội dung nhạy cảm, hấp dẫn và không phù hợp lứa tuổi.

Chăm sóc bảo vệ, giáo dục để trẻ em được rèn luyện, bồi dưỡng cả về đức, trí, thể, mỹ, theo đại biểu Đoàn TP Hải Phòng, cũng là thể hiện trách nhiệm với tương lai của đất nước.

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa cũng lo ngại về tình trạng bạo lực học đường ở một số địa phương, những vụ việc này thường xảy ra ở ngoài nhà trường với tính chất và mức độ phức tạp, nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường giáo dục, thể chất và tinh thần của học sinh, gây lo lắng và bức xúc trong dư luận xã hội.

Đại biểu càng lo lắng hơn khi bạo hành trẻ em vẫn còn xảy ra ở các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em, điển hình như vụ xảy ra ở Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà của tỉnh Quảng Ninh. Những vụ việc này, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, thể chất, tinh thần, thậm chí là đe dọa cả tính mạng của trẻ em.

Từ thực tế trên, đại biểu Thoa đề nghị Thủ tướng, Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ ngành liên quan có giải pháp hữu hiệu.

Bà đồng thời đề nghị Thủ tướng Lê Minh Hưng quan tâm chỉ đạo việc nghiên cứu rà soát để mở rộng địa bàn được đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú đến các đặc khu có các đảo nhỏ cách xa trung tâm và một số bãi ngang ven biển mà việc đi lại của học sinh gặp khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa cũng đề nghị cần tăng cường quản lý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường. Theo bà, vụ việc 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào các trường học ở Hà Nội khiến dư luận bức xúc: “Trẻ em là đối tượng hết sức đặc biệt, nhạy cảm. Nếu chúng ta không có giải pháp quản lý chặt chẽ lâu dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thể chất, tinh thần và tầm vóc thể lực của thế hệ tương lai của đất nước”, đại biểu Đoàn TP Hải Phòng cảnh báo.

Do đó, đại biểu Đoàn TP Hải Phòng nhấn mạnh cần kiểm soát tốt hơn nguồn gốc thực phẩm, quy định các điều kiện tiêu chuẩn cao hơn đối với thực phẩm cung cấp cho các nhà trường để bảo vệ chăm sóc tốt cho trẻ em.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tag: trẻ em mạng xã hội cấm trẻ em dùng mạng xã hội đại biểu quốc hội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Xác minh rõ danh tính người đăng tin giả, gây xôn xao mạng xã hội
Xác minh rõ danh tính người đăng tin giả, gây xôn xao mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 7/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã nhanh chóng xác minh, làm rõ một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Khởi tố đối tượng lừa bán cây Muội Hồng giả qua mạng xã hội

VOV.VN - Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố đối tượng Triệu Văn Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán cây Muội Hồng giả trên mạng xã hội, lợi dụng “cơn sốt” chơi cây cảnh để đánh tráo hàng, chiếm đoạt tiền của người mua.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng mạng xã hội xuyên tạc thông tin

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Giáo dục
Tư vấn Luật
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục