Khi tiếng nói công nhân ở TP.HCM được lắng nghe bên tách cà phê

Thay vì trao đổi tại những cuộc họp hành chính, lãnh đạo địa phương và công nhân đã gặp gỡ trong chương trình "Cà phê sáng - Lắng nghe tiếng nói đoàn viên" tại khu phố 4, phường Hòa Lợi, TP.HCM.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Nguyễn Kim Loan gặp gỡ công nhân

Đây là lần đầu tiên phường tổ chức mô hình cà phê sáng đối thoại với công nhân, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và người lao động.

Tại chương trình, 125 người lao động đã đối thoại thẳng thắn với lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM, lãnh đạo phường và doanh nghiệp về các vấn đề trong đời sống như: tình trạng thiếu đèn chiếu sáng tại đường Tân Định 04 gây mất an toàn cho các ca làm đêm; thiếu vaccine tại trạm y tế phường và thiếu thuốc bảo hiểm y tế tại các bệnh viện công.

Lãnh đạo Liên đoàn lao động TP, lãnh đạo phường Hòa Lợi cùng công nhân tham gia tập huấn phòng chống ma túy

Nhiều ý kiến cũng đề nghị địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục bất cập gây phiền hà cho người dân. Đối với vấn đề an ninh trật tự như nạn đá gà, trộm cắp và tội phạm ma túy được công nhân kiến nghị xử lý quyết liệt để bảo vệ môi trường sống.

Trước những ý kiến của công nhân, ông Lê Văn Hồng, Chủ tịch UBND phường Hòa Lợi cho biết, những vấn đề thuộc thẩm quyền, địa phương sẽ xử lý ngay để tạo môi trường sống tốt nhất cho người lao động. Với những vướng mắc liên ngành, phường sẽ sớm kiến nghị và phối hợp cùng các sở, ngành để giải quyết dứt điểm.

Công nhân được tập huấn phòng chống ma túy

Cũng trong sáng 6/5, địa phương đã tổ chức hội nghị tuyên truyền an ninh trật tự, phòng chống tội phạm gắn với phong trào "Toàn dân phòng chống ma túy" năm 2026.

Sau sáp nhập, phường Hòa Lợi hiện có diện tích 33,589km2 với quy mô dân số hơn 106.000 người. Phường định hướng phát triển thành đô thị công nghiệp - dịch vụ hiện đại.