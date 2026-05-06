Khi tiếng nói công nhân ở TP.HCM được lắng nghe bên tách cà phê

Thứ Tư, 17:57, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 6/5, trong không gian cởi mở của buổi cà phê sáng, hơn 100 công nhân tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại He Vi đã và gửi gắm hàng loạt kiến nghị sát sườn về an sinh, hạ tầng tới ngành chức năng và phường Hòa Lợi, TP.HCM (trước đây là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Thay vì trao đổi tại những cuộc họp hành chính, lãnh đạo địa phương và công nhân đã gặp gỡ trong chương trình "Cà phê sáng - Lắng nghe tiếng nói đoàn viên" tại khu phố 4, phường Hòa Lợi, TP.HCM.

khi tieng noi cong nhan o tp.hcm duoc lang nghe ben tach ca phe hinh anh 1
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Nguyễn Kim Loan gặp gỡ công nhân 

Đây là lần đầu tiên phường tổ chức mô hình cà phê sáng đối thoại với công nhân, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và người lao động.

Tại chương trình, 125 người lao động đã đối thoại thẳng thắn với lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM, lãnh đạo phường và doanh nghiệp về các vấn đề trong đời sống như: tình trạng thiếu đèn chiếu sáng tại đường Tân Định 04 gây mất an toàn cho các ca làm đêm; thiếu vaccine tại trạm y tế phường và thiếu thuốc bảo hiểm y tế tại các bệnh viện công.

khi tieng noi cong nhan o tp.hcm duoc lang nghe ben tach ca phe hinh anh 2
Lãnh đạo Liên đoàn lao động TP, lãnh đạo phường Hòa Lợi cùng công nhân tham gia tập huấn phòng chống ma túy

Nhiều ý kiến cũng đề nghị địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục bất cập gây phiền hà cho người dân. Đối với vấn đề an ninh trật tự như nạn đá gà, trộm cắp và tội phạm ma túy được công nhân kiến nghị xử lý quyết liệt để bảo vệ môi trường sống.

Trước những ý kiến của công nhân, ông Lê Văn Hồng, Chủ tịch UBND phường Hòa Lợi cho biết, những vấn đề thuộc thẩm quyền, địa phương sẽ xử lý ngay để tạo môi trường sống tốt nhất cho người lao động. Với những vướng mắc liên ngành, phường sẽ sớm kiến nghị và phối hợp cùng các sở, ngành để giải quyết dứt điểm.

khi tieng noi cong nhan o tp.hcm duoc lang nghe ben tach ca phe hinh anh 3
Công nhân được tập huấn phòng chống ma túy 

Cũng trong sáng 6/5, địa phương đã tổ chức hội nghị tuyên truyền an ninh trật tự, phòng chống tội phạm gắn với phong trào "Toàn dân phòng chống ma túy" năm 2026.

Sau sáp nhập, phường Hòa Lợi hiện có diện tích 33,589km2 với quy mô dân số hơn 106.000 người. Phường định hướng phát triển thành đô thị công nghiệp - dịch vụ hiện đại.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đối thoại với công nhân lao động
VOV.VN - Sáng nay (19/5), Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp đối thoại, giải đáp các thắc mắc kiến nghị của đại diện hơn 400.000 công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào
VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước tới Lào, chiều 5/2 tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Lào.

