Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đối thoại với công nhân lao động

Công nhân, người lao động trên địa bàn Quảng Ninh đặt nhiều câu hỏi liên quan đến định hướng của địa phương trong việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến chế tạo tại các KKT, KCN; vấn đề hỗ trợ người lao động trong khối du lịch - dịch vụ đang gặp nhiều khó khăn thời kỳ hậu dịch Covid-19…

Nhiều ý kiến đánh giá, Quảng Ninh đã có các chính sách thu hút nhân lực nhưng vẫn đề nghị địa phương có cơ chế phát triển nhà ở cho công nhân; hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề; có cơ chế đãi ngộ tốt hơn cho nhân lực chất lượng cao về khu vực vùng cao, biên giới, hải đảo; mở rộng chính sách miễn học phí cho trẻ mầm non là con em công nhân trong các KCN,…

Đại diện công nhân, người lao động, các tổ chức công đoàn cơ sở tại Quảng Ninh đặc biệt quan tâm đến các chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhà ở, các thiết chế phục vụ đời sống

Anh Nguyễn Bá Biên (Công ty TNHH ESON Việt Nam tại KCN Đông Mai) nêu ý kiến: “Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng, thu hút lao động ở các doanh nghiệp còn khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, do các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh hầu hết nằm xa trung tâm, đô thị, giá cả các mặt hàng thiết yếu còn cao so với 1 số tỉnh, thành lân cận như Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang…, trong khi mức lương tối thiểu vùng lại thấp hơn TP Hải Phòng. Các thiết chế văn hóa, khu vui chơi giải trí cho công nhân lao động ở một số nơi còn hạn chế”.

Nhân tháng Công nhân, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cùng lãnh đạo HĐND, MTTQ, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh đã gửi lời cảm ơn tới công nhân lao động toàn tỉnh, những người đã nỗ lực vượt khó đóng góp vào kết quả tăng trưởng kinh tế 2 con số của địa phương trong 7 năm liên tiếp. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định, sẽ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ nhiều mặt, chăm lo và nâng cao đời sống của công nhân, người lao động. Đối với các doanh nghiệp sẽ phân nhóm theo lĩnh vực sản xuất để tháo gỡ khó khăn về lực lượng lao động, tiếp cận nguồn vốn, BHXH…

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ, thu hút công nhân, người lao động trên địa bàn

Với Đề án phát triển nhà ở, ngành than cần sớm triển khai xây dựng Làng Công nhân ở TP. Cẩm Phả để phục vụ nhu cầu cấp thiết của công nhân mỏ. Riêng với phát triển nguồn nhân lực, Quảng Ninh coi là 1 trong 3 đột phá chiến lược, không chỉ thu hút, tăng sức hấp dẫn bằng mức lương, nhu nhập, đào tạo tay nghề mà còn xây dựng môi trường lành mạnh, đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng đời sống để người lao động yên tâm sinh sống, cống hiến lâu dài.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: “Tỉnh Quảng Ninh đã có chủ trương nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, có chủ trương cụ thể về phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp bám sát chỉ đạo, hiện thực hóa bằng những việc cụ thể. Đây chính là yếu tố để đảm bảo sự phát triển bền vững cả trước mắt và lâu dài của tỉnh”./.