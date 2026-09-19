Khoảng 3.000m3 đất đá ầm ầm đổ xuống, chặn dòng khe Chà Hạ ở Nghệ An

Tối 19/9, ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất đá tại khu vực đồi Bu Phai, bản Huồi Pai.

Video đất đá ầm ầm từ đồi đổ xuống, chặn dòng khe ở Nghệ An.

Theo UBND xã Yên Na, khu vực này hiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong trường hợp mưa lớn tiếp diễn. Khối lượng đất đá sạt lở có thể tiếp tục dịch chuyển, tiềm ẩn nguy cơ hình thành lũ quét ở khu vực phía ngoài.

Sạt lở cũng có thể diễn biến liên hoàn, lan từ điểm sạt lở ban đầu sang các khu vực lân cận.

Chính quyền xã Yên Na đề nghị người dân không đến gần khu vực sạt lở; không đi lại, chăn thả gia súc hoặc khai thác tại khe Chà Hạ và vùng có nguy cơ ảnh hưởng. Người dân cần chủ động theo dõi thời tiết, thực hiện di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết.

UBND xã Yên Na cũng đề nghị người dân kịp thời báo cho chính quyền khi phát hiện dấu hiệu bất thường như nứt đất, sụt lún, nước khe đổi màu, dòng chảy tăng nhanh hoặc có tiếng động bất thường từ khu vực sạt lở.

Trước đó, trong đêm 16/9, khi kiểm tra sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 543C qua địa bàn, lực lượng phòng, chống thiên tai xã Yên Na đã thoát hiểm trong gang tấc khi đất đá từ taluy dương bất ngờ sụt xuống. Thời điểm đó, hai điểm sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 543C khiến hơn 400 hộ dân tại hai bản Huồi Pai và Cha Lúm bị chia cắt tạm thời.