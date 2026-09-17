Đoàn kiểm tra sạt lở thoát hiểm trong gang tấc ở Nghệ An

Sáng 17/9, ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na, cho biết vào khoảng gần 23h ngày 16/9, chính quyền địa phương nhận được thông tin khẩn từ các bản Huồi Pai và Cha Lúm về việc nhiều hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao và một vụ sạt lở tại bản Huồi Pai khiến giao thông bị tê liệt.

Khối đất đá lớn bất ngờ sạt lở xuống khi lực lượng phòng, chống thiên tai xã Yên Na đang kiểm tra.

Ngay sau đó, lực lượng phòng, chống thiên tai do ông Thiện dẫn đầu khẩn trương vào hiện trường để kiểm tra, nắm tình hình, đồng thời vận động người dân chủ động di dời đến nơi an toàn.

Trên đường vào bản, đoàn công tác vừa khảo sát hiện trường vừa lên phương án thông tuyến. Khi đến khu vực đầu bản Huồi Pai, cách điểm sạt lở khoảng 3 km, đoàn phát hiện một điểm sạt lở mới nên dừng xe để kiểm tra.

Trong lúc mọi người đang quan sát, đất đá từ taluy dương bất ngờ ầm ầm sụt xuống.phía trước, buộc đoàn công tác phải nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

May mắn, toàn bộ thành viên trong đoàn đã thoát ra an toàn. Ở phía bên kia điểm sạt lở, lực lượng công an, quân sự cùng cán bộ bản Huồi Pai cũng kịp thời di chuyển đến vị trí an toàn.

Hơn 400 hộ dân xã Yên Na bị chia cắt do sạt lở.

Sự việc một lần nữa cho thấy nguy cơ sạt lở tại các khu vực miền núi trong thời điểm mưa lớn diễn biến hết sức khó lường. Chính quyền xã Yên Na khuyến cáo người dân không chủ quan; hạn chế đi qua các khu vực taluy, khe suối và những điểm đã xuất hiện nứt, trượt; chủ động di chuyển khỏi vùng nguy hiểm khi có yêu cầu, đồng thời kịp thời báo chính quyền khi phát hiện dấu hiệu sạt lở.

Theo ông Thiện, hiện trên tuyến tỉnh lộ 543C qua địa bàn có hai điểm sạt lở nghiêm trọng, khiến tuyến đường không thể lưu thông, hơn 400 hộ dân hai bản Huồi Pai, Cha Lúm tạm thời bị chia cắt. Sáng 17/9, UBND xã Yên Na đã huy động phương tiện giải phóng đất đá, phấn đấu thông tuyến trong buổi sáng cùng ngày.