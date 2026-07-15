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Khoảnh khắc gây sốt mạng: Kíp 115 dừng xe giữa đường cứu bé trai bất tỉnh

Thứ Tư, 17:20, 15/07/2026
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VOV.VN - Đang trên đường thực hiện nhiệm vụ, kíp cấp cứu 115 Đà Nẵng dừng xe giữa vòng xoay khi phát hiện người phụ nữ chạy ra vẫy tay cầu cứu.

Đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh xe cấp cứu 115 dừng giữa vòng xoay phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng để hỗ trợ một bé bất tỉnh đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

khoanh khac gay sot mang kip 115 dung xe giua duong cuu be trai bat tinh hinh anh 1
Ảnh cắt clip

Clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ lái xe máy chở theo người thân đang bế một bé. Phát hiện xe cấp cứu đang lưu thông, người này lập tức xuống xe, trong khi người còn lại chạy ra giữa đường vẫy tay cầu cứu. Xe cấp cứu dừng lại, các nhân viên y tế nhanh chóng đưa bé lên xe để kiểm tra, sơ cứu.

Chị Lê Thị Thùy Dung, điều dưỡng Trung tâm Cấp cứu 115 (Sở Y tế TP Đà Nẵng), cho biết sự việc xảy ra vào chiều 12/7. Thời điểm này, kíp cấp cứu vừa hoàn thành một ca bệnh và đang trên đường chuẩn bị nhận nhiệm vụ tiếp theo. Xe đang bật tín hiệu ưu tiên thì chị Dung phát hiện người phụ nữ từ lề đường chạy ra vẫy tay cầu cứu nên lập tức đề nghị tài xế dừng xe.

“Khi tiếp cận, chúng tôi thấy bé trai khoảng 3 tuổi trong tình trạng lịm đi, môi tái nhợt. Người mẹ và người dì rất hoảng loạn, cho biết cháu đang nói chuyện bình thường thì bất ngờ ngất xỉu”, chị Dung kể.

Các nhân viên y tế nhanh chóng đưa bệnh nhi lên xe cấp cứu, trấn an người nhà và kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn. Kết quả cho thấy các chỉ số cơ bản ổn định, bé sốt khoảng 38 độ C. Người nhà cho biết, trước đó bé được khám tại một phòng khám tư và được chẩn đoán viêm phổi nhẹ, đang điều trị tại nhà.

Qua thăm khám ban đầu, kíp cấp cứu nhận định bệnh nhi có thể bị mệt do sốt kéo dài hoặc buồn ngủ sau khi sử dụng thuốc hạ sốt.

Sau khoảng 7-10 phút được theo dõi và chăm sóc trên xe, bé trai dần tỉnh táo, có thể nói chuyện và tiếp xúc bình thường. Bé cho biết chỉ cảm thấy hơi khó chịu và đau đầu, không đau bụng. Sau đó, người mẹ xin tự đưa con về bằng xe máy và cho biết sẽ đến cơ sở y tế gần nhất nếu sức khỏe của bé có diễn biến bất thường.

Chia sẻ về hành động dừng xe giữa đường để hỗ trợ người dân, chị Dung cho biết đây là trách nhiệm của lực lượng cấp cứu 115.

“Nhiệm vụ nào cũng là cứu người. Chúng tôi không bao giờ bỏ mặc bệnh nhân giữa đường hay rời đi khi người bệnh chưa đảm bảo an toàn”, chị nói.

Chị Dung cũng mong khi gặp các tình huống cấp cứu, người dân nên nhanh chóng gọi ngay số 115 để được hỗ trợ. Trong khu vực nội thành, xe cấp cứu thường tiếp cận hiện trường trong khoảng 10-15 phút.

Trong thời gian chờ xe đến, tổng đài viên sẽ hướng dẫn người dân thực hiện các bước sơ cứu ban đầu, giúp ổn định tâm lý và hỗ trợ người bệnh đúng cách. Với các trường hợp chấn thương, cần giữ nguyên hiện trường, đồng thời cảnh báo các phương tiện xung quanh để bảo đảm an toàn cho nạn nhân.

 
Việt Linh/VTC News
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