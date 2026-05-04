Khoảnh khắc người dân nâng xe buýt giải cứu người phụ nữ gặp nạn ở Hà Nội

Thứ Hai, 09:29, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ va chạm giao thông xảy ra sáng 4/5 tại Hà Nội khiến nữ tài xế xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt. Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa lực lượng chức năng và người dân, nạn nhân đã được giải cứu an toàn và đưa đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h50 sáng  nay (4/5), tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn – Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), một xe buýt mang biển kiểm soát 29E-208.xx khi đang lưu thông đã xảy ra va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển.

Cú va chạm khiến cả phương tiện và nữ tài xế xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt. Nạn nhân bị mắc kẹt dưới gầm xe, bị thương ở vùng vai và xây xước nhẹ.

khoanh khac nguoi dan nang xe buyt giai cuu nguoi phu nu gap nan o ha noi hinh anh 1
Lực lượng chức năng cùng hơn 10 người  đi đường hỗ trợ nâng nghiêng chiếc xe buýt, cứu người bị mắc kẹt. Ảnh: FB.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với công an phường sở tại tổ chức phân luồng giao thông, đồng thời triển khai các biện pháp cứu nạn.

Một cán bộ CSGT tại hiện trường cho biết: “Do nạn nhân bị kẹt dưới gầm xe buýt, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân xung quanh để nâng nghiêng phương tiện, nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài an toàn”.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, có khoảng hơn 10 người đi đường đã cùng lực lượng chức năng hợp sức nâng xe buýt, tạo khoảng trống để giải cứu người bị nạn. Nhờ đó, nạn nhân được đưa ra ngoài trong tình trạng tỉnh táo.

Đến khoảng 7h20 cùng ngày, hiện trường vụ việc được giải phóng. Nữ tài xế xe máy sau đó được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra và điều trị.

Đại diện lực lượng chức năng cho biết: Các bên liên quan đã được hỗ trợ kịp thời, không xảy ra hậu quả nghiêm trọng về người. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phi Long/VOV.VN
Tag: tai nạn giao thông Hà Nội xe buýt xe máy CSGT cứu nạn ngã tư Nguyễn Văn Cừ phường Bồ Đề an toàn giao thông xử lý tai nạn
3 xe buýt đâm liên hoàn khi vào bến đón khách ở Hà Nội

Trong quá trình vào bến đón khách tại đường Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội), 3 xe buýt xảy ra tai nạn liên hoàn.

Xe buýt mất lái đâm vào quán ăn ở Hà Nội, 3 người bị thương nặng

VOV.VN - Xe buýt nhãn hiệu Liên Ninh mang BKS 29B – 612.99 bất ngờ đâm vào quán ăn bên đường Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội), khiến 2 người trong quán và 1 hành khách bị thương nặng.

Va chạm với xe buýt, một người đi xe máy bị cuốn vào gầm, tử vong

VOV.VN - Tối 10/4, tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên (Hà Nội) xảy ra vụ chạm giao thông giữa một xe buýt và một xe máy khiến một người tử vong sau khi bị cuốn vào gầm xe.

