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Khởi công dự án khu nhà ở xã hội hơn 830 căn hộ tại Khánh Hòa

Chủ Nhật, 16:45, 20/09/2026
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VOV.VN - Ngày 20/9, tại Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, dự án Khu nhà ở xã hội CT-04 (Ruby Dream) với hơn 830 căn hộ được khởi công.

Dự án do Công ty Cổ phần Ruby Khánh Hòa làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 1,5 ha. Công trình gồm 3 tòa tháp cao 15 tầng, cung cấp hơn 830 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích từ 57,2 đến 72m². Dự án có các hạng mục công viên cây xanh, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu thương mại - dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến công trình hoàn thành sau 24 tháng.

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Các đại biểu tham dự lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, nhu cầu nhà ở xã hội tại địa phương ngày càng tăng cùng quá trình phát triển và đô thị hóa. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh được Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển hơn 7.200 căn nhà ở xã hội. Việc khởi công dự án CT-04 góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người dân, người lao động trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, tại Khu đô thị An Bình Tân đã có 3 dự án nhà ở xã hội được triển khai, từng bước hình thành quỹ nhà ở xã hội tập trung, đồng bộ.

khoi cong du an khu nha o xa hoi hon 830 can ho tai khanh hoa hinh anh 2
Dự án Khu nhà ở xã hội CT-04 được triển khai trên diện tích 1,5ha, tại Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

“Chủ đầu tư cam kết với tỉnh dự án này sẽ triển khai 4 tốt, thay mặt UBND tỉnh, tôi đề nghị bổ sung là dự án phải bán ra với giá hợp lý nhất. Chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Cần quan tâm đến chất lượng căn hộ và các công trình tiện ích phục vụ người dân”, ông Lê Huyền đề nghị.

Thái Bình /VOV -Tây Nguyên
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