Không chỉ miễn phí vé, TP.HCM nâng cấp hạ tầng xe buýt để giữ chân hành khách

Từ ngày 1/7, TP.HCM chính thức triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé trên toàn bộ 134 tuyến xe buýt. Chỉ sau chưa đầy hai tuần, lượng hành khách tăng mạnh, nhiều ngày lập kỷ lục mới, cho thấy giao thông công cộng đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người dân.

Cùng với chính sách miễn phí vé, TP.HCM đang đầu tư đồng bộ hạ tầng và phương tiện, hướng đến xây dựng mạng lưới giao thông công cộng hiện đại, kết nối và bền vững

Tuy nhiên, để giữ chân hành khách, miễn phí vé chỉ là bước khởi đầu. Thành phố cũng đang đồng thời đầu tư, nâng cấp hạ tầng, cải thiện chất lượng dịch vụ để mỗi chuyến xe buýt không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn mang lại trải nghiệm thuận tiện, văn minh hơn.

Chính sách hỗ trợ thiết thực

Không còn cảnh lác đác vài người chờ xe như trước, nhiều điểm dừng xe buýt tại TP.HCM những ngày này luôn nhộn nhịp hành khách. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, chỉ riêng ngày 13/7, toàn mạng lưới đã phục vụ hơn 294.000 lượt khách với gần 18.000 chuyến xe. Đây là mức cao nhất kể từ khi thành phố triển khai miễn phí vé xe buýt trên 134 tuyến.

Sau 13 ngày thực hiện, tổng sản lượng hành khách đã đạt khoảng 3,5 triệu lượt, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Sự thay đổi ấy đến từ chính sách hỗ trợ thiết thực, nhưng cũng phản ánh niềm tin ngày càng lớn của người dân đối với loại hình vận tải công cộng này.

“Em thấy rất vui tại vì bản thân em hay đi học bằng xe buýt nên điều đó giúp em tiết kiệm được tiền. Hiện cá nhân em thấy xe buýt khá sạch sẽ”.

“Mình thấy đi xe buýt an toàn, sạch sẽ mà có máy lạnh mát nữa nên mình rất hài lòng”.

“Tôi thấy chính sách miễn phí vé xe buýt này sẽ khuyến khích mọi người đi xe buýt nhiều hơn, giúp bảo vệ môi trường”.

Đáng chú ý, không chỉ những hành khách quen thuộc, chính sách miễn phí vé còn tạo động lực để nhiều người lần đầu trải nghiệm xe buýt. Với họ, đây cũng là dịp để thay đổi những định kiến trước đây về phương tiện công cộng.

“Em thấy rất là vui vì sẽ dễ tiếp cận cho người mới như em, vì em cũng không phải là người đi xe buýt thường xuyên, thì nhiều người sẽ bắt đầu có thiện cảm hơn, đi xe buýt nhiều hơn.”

Các điểm dừng xe buýt được chỉnh trang, sơn nhận diện rõ ràng, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận và sử dụng giao thông công cộng

Giữ chân hành khách bằng chất lượng dịch vụ

Tuy nhiên, để người dân không chỉ đi thử mà còn gắn bó lâu dài, bài toán đặt ra không chỉ là miễn phí vé. Chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của hành khách mới là yếu tố quyết định. Chính vì vậy, song song với chính sách hỗ trợ giá vé, TP.HCM đang đầu tư mạnh cho hệ thống hạ tầng phục vụ xe buýt.

Từ những điểm dừng được sơn nhận diện bằng màu xanh phản quang, các mẫu nhà chờ mới hiện đại, đầy đủ thông tin, đến việc cải tạo lối tiếp cận, bổ sung hệ thống chiếu sáng và đầu tư nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn tại các bến xe... tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp hành khách cảm thấy thuận tiện hơn trong từng hành trình.

Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết: “Thời gian qua, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã triển khai nhiều giải pháp chỉnh trang hạ tầng xe buýt. Chúng tôi đã sơn 191 điểm dừng bằng màu xanh phản quang để người dân dễ nhận diện; đồng thời đưa vào sử dụng các mẫu nhà chờ, điểm đón trả khách mới theo hướng hiện đại, thân thiện, đầy đủ thông tin. Bên cạnh đó, các tiện ích như nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn tại các bến xe cũng được đầu tư, với mục tiêu mang đến trải nghiệm thuận tiện, văn minh hơn cho người dân khi sử dụng xe buýt”.

Để xây dựng thói quen sử dụng xe buýt lâu dài, TP.HCM xác định cần đầu tư đồng bộ cả phương tiện lẫn hạ tầng phục vụ. Từ việc đưa vào khai thác 151 xe buýt điện trên 11 tuyến, cải tạo nhà chờ, điểm dừng, lối tiếp cận đến bổ sung các tiện ích cho hành khách, tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao trải nghiệm của người dân khi sử dụng giao thông công cộng.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, để thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân không thể chỉ dựa vào chính sách hỗ trợ giá vé. Điều quan trọng hơn là xe buýt phải bảo đảm đúng giờ, thuận tiện, an toàn và kết nối hiệu quả với các loại hình giao thông công cộng khác.

TP.HCM từng bước đưa xe buýt điện vào khai thác, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và hiện đại hóa hệ thống vận tải hành khách công cộng

Khi người dân cảm thấy việc đi xe buýt nhanh hơn, dễ tiếp cận hơn và thoải mái hơn, họ sẽ chủ động lựa chọn phương tiện công cộng như một nhu cầu thường xuyên, thay vì chỉ hưởng ứng trong giai đoạn được miễn phí vé.

Ông Bùi Hòa An – Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết: “Chúng tôi cố gắng lựa chọn, đánh giá để tổ chức làn đường dành riêng cho xe buýt trên một số trục chính để đảm bảo đúng giờ, quan trọng là đúng giờ. Khi phương tiện thân thiện, mát mẻ, chu đáo thì mới có thể thay đổi thói quen di chuyển của người dân. Chúng tôi cũng rất trông chờ vào hệ thống metro, nếu đến năm 2030 có thêm 5 tuyến nữa thì chắc chắn tình hình giao thông của thành phố sẽ thay đổi”.

TP.HCM từng bước đưa xe buýt điện vào khai thác, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và hiện đại hóa hệ thống vận tải hành khách công cộng

Miễn phí vé có thể tạo động lực để người dân bước lên xe buýt, nhưng để họ gắn bó với phương tiện công cộng lại là một hành trình dài hơn. Hành trình ấy không chỉ được tạo nên từ chính sách hỗ trợ, mà còn từ chất lượng dịch vụ, mạng lưới kết nối ngày càng hoàn thiện và những chuyến xe đúng giờ, thuận tiện trong mỗi hành trình.

Khi xe buýt trở thành lựa chọn vì sự tiện lợi chứ không chỉ vì được miễn phí, TP.HCM sẽ tiến thêm một bước trong mục tiêu xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, giảm áp lực ùn tắc, cải thiện môi trường và hướng tới một đô thị phát triển bền vững.