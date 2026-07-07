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Xe buýt TP.HCM phục vụ hơn 1,6 triệu lượt khách sau 6 ngày miễn phí vé

Thứ Ba, 19:08, 07/07/2026
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VOV.VN - Xe buýt TP.HCM ghi nhận hơn 1,6 triệu lượt khách chỉ sau 6 ngày triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến. Riêng ngày 6/7, lượng hành khách tăng 163% so với cùng kỳ, mức cao nhất kể từ khi chương trình được áp dụng.

Ngày 7/7, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM tổ chức họp với các đơn vị vận tải để đánh giá kết quả sau một tuần triển khai chính sách miễn phí vé.

Theo Trung tâm, chương trình đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân và du khách, đồng thời được các cơ quan báo chí và nền tảng truyền thông lan tỏa rộng rãi. Từ 1 – 6/7, 134 tuyến xe buýt được ngân sách TP hỗ trợ kinh phí đã vận chuyển tổng cộng hơn 1,6 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ.

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Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM họp với các đơn vị vận tải (ảnh: TT)

Việc lượng hành khách tăng mạnh cho thấy chính sách hỗ trợ của TP.HCM đang phát huy hiệu quả, không chỉ góp phần giảm chi phí đi lại cho người dân mà còn khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh những kết quả tích cực, các đơn vị vận tải cũng phản ánh một số khó khăn trong quá trình triển khai, chủ yếu liên quan đến việc hướng dẫn hành khách thực hiện định danh. Vào giờ cao điểm, lượng khách tăng nhanh khiến tiếp viên chưa thể hỗ trợ đầy đủ, trong khi vẫn còn trường hợp hành khách lên xe nhưng chưa thực hiện định danh hoặc tài xế phải trực tiếp hướng dẫn.

xe buyt tp.hcm phuc vu hon 1,6 trieu luot khach sau 6 ngay mien phi ve hinh anh 2
134 tuyến xe buýt miễn phí đã phục vụ hơn 1,6 triệu lượt khách

Các doanh nghiệp vận tải cho biết sẽ tiếp tục quán triệt đội ngũ lái xe, tiếp viên tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ hành khách hình thành thói quen định danh khi sử dụng xe buýt.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, yêu cầu các đơn vị tiếp tục bảo đảm tỷ lệ xuất bến đúng giờ - chỉ tiêu nhiều năm qua luôn duy trì trên 99% - đồng thời không để việc triển khai chính sách miễn phí vé ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ.

Ông Dũng cũng nhấn mạnh, mọi trường hợp thu tiền hoặc yêu cầu hành khách đóng bất kỳ khoản chi phí nào trên các tuyến xe buýt miễn phí đều trái quy định và sẽ bị chấn chỉnh, xử lý nếu vi phạm.

Đồng thời, các đơn vị cần chủ động phương tiện dự phòng, tăng cường tuyên truyền để chính sách miễn phí vé được triển khai đồng bộ, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, từ ngày 1/7 đến 6/7/2026, 134 tuyến xe buýt được ngân sách TP hỗ trợ kinh phí đã vận chuyển tổng cộng hơn 1,6 triệu lượt hành khách. So với cùng kỳ năm 2025 (hơn 1,2 triệu lượt khách), sản lượng toàn hệ thống đạt 133%, cho thấy chính sách miễn phí vé đã nhanh chóng thu hút người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Lượng hành khách tăng ổn định qua từng ngày. Cụ thể, ngày 1/7 đạt 273.944 lượt khách; ngày 2/7 đạt 277.297 lượt; ngày 3/7 đạt 282.995 lượt; ngày 4/7 đạt 246.458 lượt; ngày 5/7 đạt 241.331 lượt.

Đáng chú ý, ngày 6/7 - ngày đầu tuần sau kỳ nghỉ - toàn hệ thống phục vụ 281.721 lượt hành khách với 17.474 chuyến xe được khai thác, bình quân khoảng 16,1 hành khách mỗi chuyến. So với cùng ngày năm 2025 (172.912 lượt khách), sản lượng tăng tới 163%, mức tăng cao nhất kể từ khi triển khai chương trình miễn phí vé.

 

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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