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Không đăng ký môi trường có thể bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Thứ Bảy, 10:48, 27/06/2026
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VOV.VN - Không đăng ký môi trường hoặc đăng ký không đầy đủ nội dung về chất thải, dự án, cơ sở có thể bị xử phạt tới 530 triệu đồng theo dự thảo Nghị định mới của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Dự thảo cũng đề xuất đình chỉ thi công đối với một số hành vi vi phạm về đánh giá tác động môi trường nhằm tăng tính răn đe.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó đề xuất tăng mạnh mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm về đăng ký môi trường và đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đồng thời bổ sung hình thức đình chỉ thi công đối với dự án phát sinh chất thải trái quy định.

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Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc sửa đổi nghị định nhằm bảo đảm tính răn đe, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phù hợp với thực tiễn sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Một trong những nội dung đáng chú ý là điều chỉnh quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về đăng ký môi trường sau khi nhiều đối tượng trước đây phải có giấy phép môi trường được chuyển sang thực hiện đăng ký môi trường tại UBND cấp tỉnh hoặc cấp xã. Điển hình là các cơ sở xả nước thải sinh hoạt hoặc xả nước thải công nghiệp dưới 150 m3/ngày đêm.

Theo dự thảo, đối với trường hợp đăng ký môi trường tại UBND cấp xã, hành vi đăng ký không đúng thời hạn hoặc không thực hiện đúng các cam kết, phương án thu gom, xử lý chất thải có thể bị phạt từ 30-50 triệu đồng. Trường hợp không đăng ký môi trường, không đăng ký lại hoặc đăng ký không đầy đủ các nội dung về loại chất thải, khối lượng chất thải và phương án xử lý bị đề xuất xử phạt từ 50-70 triệu đồng.

Đối với các dự án thuộc diện đăng ký tại UBND cấp tỉnh, mức xử phạt được nâng lên từ 100-130 triệu đồng nếu không đăng ký môi trường, không đăng ký lại hoặc đăng ký không đầy đủ các nội dung theo quy định.

Đáng chú ý, dự thảo còn bổ sung mức phạt từ 320-530 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký môi trường hoặc không đăng ký lại theo quy định; không đăng ký đầy đủ các nội dung về loại chất thải, khối lượng chất thải phát sinh và phương án thu gom, quản lý, xử lý chất thải của dự án hoặc cơ sở.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi các quy định liên quan đến đánh giá tác động môi trường nhằm khắc phục những bất cập trong quá trình thực thi. Theo đó, phạm vi xử lý được mở rộng, không chỉ áp dụng trong giai đoạn thi công mà còn đối với các cơ sở đã đi vào hoạt động nhưng không thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt trong báo cáo ĐTM.

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh, hành vi thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM sẽ bị phạt từ 30-40 triệu đồng. Nếu xây lắp hệ thống xả thải không qua xử lý hoặc vận hành không đúng quy trình công trình xử lý chất thải trong giai đoạn thi công, mức phạt được đề xuất từ 60-80 triệu đồng.

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hành vi vi phạm tương tự sẽ bị xử phạt từ 40-50 triệu đồng.

Đặc biệt, dự thảo bổ sung hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động thi công từ 1-3 tháng đối với các vi phạm thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và từ 3-6 tháng đối với các vi phạm thuộc thẩm quyền cấp Bộ nhằm khắc phục hậu quả.

Ngoài xử phạt hành chính, tổ chức, cá nhân vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, phá dỡ các công trình, thiết bị xả thải trái phép và nộp lại toàn bộ khoản lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm theo quy định.

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Doanh nghiệp kêu khó vì thủ tục môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lên tiếng

VOV.VN - Thủ tục cấp giấy phép môi trường kéo dài, quy định về EPR, phí khí thải và một số yêu cầu pháp lý còn chồng chéo được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Trước hàng loạt kiến nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định, đồng thời phối hợp các bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn.

Văn Ngân/VOV.VN
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