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Không để học sinh phải nghỉ học, bỏ học vì điều kiện giao thông, đi lại khó khăn

Chủ Nhật, 23:01, 13/09/2026
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VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 9322/VPCP-KGVX ngày 13/9/2026 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về vấn đề bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường.

Ngày 12/9/2026, báo Tiền phong có bài viết phản ánh tại xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ, học sinh phải vượt lòng hồ bằng thuyền để đến trường.

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Theo phản ánh, học sinh thôn Ngòi Hoa, xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ đi thuyền đến trường hằng ngày. Ảnh: Báo Tiền phong

Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ kiểm tra, rà soát thông tin báo nêu, khẩn trương chỉ đạo có ngay phương án cụ thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các em học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Hoa đến trường.

Đồng thời, chỉ đạo triển khai đầu tư ngay tuyến đường bộ trên địa bàn xã theo kế hoạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi và bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các em học sinh ở các điểm trường phải vượt sông, suối, lòng hồ đến trường bằng đò, thuyền, bè, mảng và các phương tiện khác; các tuyến đường đến trường phải đi qua cầu treo, cầu tạm, ngầm tràn hoặc có nguy cơ sạt lở, lũ quét, chia cắt trong mùa mưa bão.

Phương tiện đưa đón phải bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định, người điều khiển phương tiện có chuyên môn phù hợp, trang bị đầy đủ áo phao và dụng cụ nổi cứu sinh; quy định cụ thể điều kiện thời tiết, mực nước phải tạm dừng việc đưa đón; không để học sinh tự ý vượt sông, suối, lòng hồ; bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ đưa đón tại các vị trí xung yếu.

Khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình cầu, đường phục vụ đi lại của học sinh và nhu cầu dân sinh

Bên cạnh đó, tập trung rà soát tổng thể các công trình cầu, đường trên địa bàn, chủ động bố trí, lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội để khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình cầu, đường, nhất là tại các vị trí cấp thiết, trọng yếu phục vụ việc đi lại của các em học sinh và các nhu cầu dân sinh bảo đảm an ninh, an toàn; không để học sinh phải nghỉ học, bỏ học vì điều kiện giao thông, đi lại khó khăn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương hướng dẫn, kiểm tra và kịp thời có ngay các biện pháp phù hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho các em học sinh đến trường, nhất là đối với các địa bàn có điều kiện giao thông, đi lại khó khăn, có nguy cơ cao mất an toàn hoặc có nguy cơ sạt lở, lũ quét, chia cắt trong mùa mưa bão; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với vấn đề vượt thẩm quyền cơ sở.

PV/VOV.VN
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