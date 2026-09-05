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Mang quà tặng tri thức đến học sinh trường nội trú vùng biên

Thứ Bảy, 22:40, 05/09/2026
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VOV.VN - Những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp mới khang trang đang mở ra một chương mới cho giáo dục vùng biên Điện Biên. Cùng với lớp học, khu nội trú và những trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, những tủ sách mới cũng góp thêm những “cánh cửa tri thức”, để học sinh có thêm cơ hội đọc, học.

Hòa chung không khí ngày khai giảng năm học mới 2026-2027, hôm nay (5/9), tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên, ông Phạm Vĩnh Thái, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Biên tập NXBGDVN đã trao tặng sách tham khảo cho thư viện của ba trường với tổng giá trị 200 triệu đồng.

Trong đó, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa được trao tặng sách tham khảo trị giá 100 triệu đồng; Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Yên và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, mỗi trường được trao tặng sách tham khảo trị giá 50 triệu đồng.

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Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Trường Phổ thông nội trú  Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa.

Một thư viện được bổ sung sách không đơn thuần là thêm những đầu sách trên giá. Đó là thêm những cơ hội để học sinh tự học, tự khám phá và mở rộng thế giới của mình. Từ một cuốn sách tham khảo, một bài học có thể được nhìn sâu hơn. Từ một cuốn sách khoa học, sự tò mò về thế giới có thể bắt đầu. Từ một cuốn sách văn học, một học sinh vùng biên có thể biết thêm về những vùng đất chưa từng đặt chân tới, gặp những nhân vật chưa từng quen và hình dung về những ước mơ rộng hơn đường chân trời nơi mình đang sống.

Điểm cầu chính của lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Điện Biên được đặt tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa. Đây là năm học đầu tiên nhà trường chính thức đi vào hoạt động trong một cơ ngơi được đầu tư khang trang, kiên cố, hiện đại. Những lớp học mới, khu nội trú và các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt tạo nên một diện mạo mới cho giáo dục vùng biên.

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Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên và ông Phạm Vĩnh Thái, Thành viên HĐTV - Tổng Biên tập NXBGDVN trao biển tặng sách cho đại diện Ban Giám hiệu các trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở.

Với các trường nội trú liên cấp mới, việc xây dựng môi trường giáo dục không dừng lại ở hoàn thiện cơ sở vật chất. Một trường học cần có thầy cô tận tâm, chương trình giáo dục phù hợp, các điều kiện sinh hoạt bảo đảm và một hệ thống học liệu đủ phong phú để học sinh có thể học tập cả trong và ngoài giờ lên lớp. Trong bức tranh ấy, những cuốn sách được đưa tới trường có thể là một phần nhỏ, nhưng là phần không thể thiếu để làm đầy đời sống học tập của một ngôi trường.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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