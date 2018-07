Không đủ căn cứ để xác định nguyên nhân cái chết của nữ kế toán trưởng

Vụ khai quật tử thi nữ kế toán trưởng: Nhiều tình tiết bí ẩn Ông Đào Quang Nghị (em trai nạn nhân) cho biết, gần 6 năm qua 2 gia đình đã gửi nhiều đơn tới cơ quan chức năng đề nghị làm rõ cái chết bất thường của chị tôi. Ngày 18/7, thông tin từ gia đình nạn nhân Bùi Thị Hoa (SN 1961, nguyên kế toán trưởng BVĐK huyện Yên Thành, Nghệ An), cho biết phía gia đình đã nhận được Thông báo kết luận giám định từ phía Công an tỉnh Nghệ An.

Lực lượng chức năng tiến hành khai quật tử thi nguyên nữ kế toán trưởng để phục vụ công tác điều tra.

Thông báo số 1315/HS-Đ3 ngày 16/7/2018 nêu rõ: Căn cứ Bản kết luận giám định số 2809 ngày 26/6/2018 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an đối với việc khai quật tử thi xác định nguyên nhân cái chết trong vụ: Bà Đào Thị Hoa được gia đình phát hiện chết trong tư thế treo cổ vào ngày 12/9/2012 tại đồi Động Nen thuộc xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Tử thi đã bị phân hủy dạng xà phòng hóa, không có tổn thương rách da và cơ. Hệ thống xương không có tổn thương. Xét nghiệm vi thể, các mẫu phủ tạng đã bị phân hủy mất cấu trúc không có khả năng đánh giá, nhận định... Trên cơ sở đó kết luận: Không đủ căn cứ khoa học để xác định nguyên nhân cái chết của bà Đào Thị Hoa.

Lực lượng chức năng thông báo, không đủ căn cứ khoa học để xác định nguyên nhân cái chết của bà Đào Thị Hoa.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, sáng ngày 24/5, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khai quật thi thể chị Hoa (SN 1961, nguyên kế toán trưởng BVĐK huyện Yên Thành) để phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ việc. Khoảng 6 năm trước, bà Hoa được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở trên núi với nhiều dấu hiệu bất thường. 6 năm sau, anh Ngô Anh Tuấn (hiện đang sinh sống tại Mỹ và là con trai bà Đào Thị Hoa) đã có đơn cầu cứu đề nghị làm rõ cái chết bất thường của mẹ./.

