Không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đi vào hoạt động chính thức từ 1/1/2020

Chiều 26/12, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm triển khai thí điểm và công bố chính thức không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm vào ngày cuối tuần.



Theo UBND quận Hoàn Kiếm, sau 3 năm thực hiện thí điểm tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trung bình, ban ngày, có khoảng 3.000 đến 5.000 khách du lịch, buổi tối khoảng 15.000 đến 20.000 khách du lịch tới tham quan và vui chơi. Qua đó, góp phần đưa lượng khách du lịch quốc tế đến lưu trú tại quận Hoàn Kiếm tăng nhanh. Cụ thể, năm 2016 là 1.361.000 lượt người, tăng 22,8% so với cùng kỳ; năm 2017 là 1.950.000 lượt người, tăng 30,2% so với cùng kỳ; năm 2018 là 2.185.170 lượt người, tăng 12% so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm 2019, ước đạt 1.239.800 lượt người tăng 13% so với cùng kỳ.

Số lượng cửa hàng kinh doanh chuyển sang các hoạt động dịch vụ du lịch tăng 594 cơ sở (khu phố cổ, phố cũ: 568 cơ sở; khu vực ngoài đê: 26 cơ sở). Trên địa bàn quận có 176 công ty lữ hành, 585 khách sạn và cơ sở lưu trú với 12.404 phòng (225 khách sạn được xếp hạng, gắn sao, tiêu biểu như: Khách sạn Hilton Opera, Movenpik, Metropole, Silk park,...). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm sau cao hơn năm trước. Năm 2016, đạt 5.387 tỷ đồng; năm 2017 đạt 7.020 tỷ đồng; năm 2018 đạt 8.840 tỷ đồng; năm 2019 ước đạt 9.749 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, sau 3 năm triển khai thí điểm, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước và quốc tế ủng hộ, đồng thuận và đánh giá cao. Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã thành công, trở thành một thương hiệu, một điểm đến, điểm nhấn của Thủ đô; tạo ra không gian vui chơi, thư giãn cho cộng đồng dân cư, du khách trong và ngoài nước; là nơi hội nhập văn hóa thế giới và các vùng miền; là nơi giao lưu, điểm hẹn thú vị của mọi người dân.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội công bố, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận kết thúc giai đoạn thí điểm, hoạt động chính thức từ ngày 1/1/2020. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND quận Hoàn Kiếm tập trung chấn chỉnh các tồn tại khu vực không gian đi bộ như: Các phương tiện dừng đỗ trước và sau rào an ninh; các điểm giao thông tĩnh quá tải; bãi xe tự phát, thu quá giá quy định; vứt rác trên vỉa hè, lòng đường… khẩn trương triển khai dự án đầu tư cải tạo nâng cấp chỉnh trang xung quanh hồ Hoàn Kiếm và nghiên cứu thực hiện các dự án thành phần phụ cận ./.