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Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát từ ngày 10/9

Thứ Tư, 11:28, 09/09/2026
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VOV.VN - Không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo gần sáng và sáng 10/9 sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, gây mưa dông và khiến thời tiết chuyển mát.

Không khí lạnh ảnh hưởng Bắc Bộ từ gần sáng 10/9

Theo bản tin của cơ quan khí tượng, hiện nay (9/9), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Trong 24 giờ qua, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 26-29 độ.

khong khi lanh tran ve, bac bo va bac trung bo chuyen mat tu ngay 10 9 hinh anh 1
Không khí lạnh ảnh hưởng Bắc Bộ từ gần sáng 10/9.

Dự báo, gần sáng và sáng 10/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó tác động đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Từ ngày 10/9, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ; vùng núi cao Bắc Bộ có nơi xuống dưới 19 độ.

Riêng trong đêm 9/9 và ngày 10/9, nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 23-26 độ; vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ trung bình phổ biến 25-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Hà Nội có mưa dông, trời chuyển mát

Tại Hà Nội, từ đêm 9/9 đến ngày 10/9, khu vực này có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 10/9, thời tiết Hà Nội chuyển mát.

Tuy nhiên, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết, cơ quan khí tượng ghi nhận mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực Hà Nội, có khả năng gây mưa rào và dông trong 3 giờ tới.

Theo cơ quan khí tượng, mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển tại khu vực Hà Nội, trong đó ghi nhận tại Trung Giã và Đa Phúc. Vùng mây dông có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm trong thời gian tới.

Dự báo từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông tại một số phường, xã của Hà Nội, gồm: Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Thư Lâm, Quang Minh, Tiến Thắng...

Trong quá trình mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và mưa đá. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cảnh báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và sóng lớn trên biển

Cùng với tác động của không khí lạnh, từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 10/9, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, gây hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, từ ngày 10/9, tại vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Từ đêm 10/9, vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 1,5-2,5 m; riêng vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2-3 m, biển động.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động khác trên biển. 

PV/VOV.VN
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