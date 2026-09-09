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Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mát từ đêm 9/9

Thứ Tư, 07:17, 09/09/2026
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VOV.VN - Hiện nay (9/9), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ lúc 1h phổ biến từ 26-29 độ.

Nhiệt độ phổ biến tại Đông Bắc Bộ dao động từ 22-26 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 23. Trên đất liền, khoảng đêm 9/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

khong khi lanh tran ve, mien bac chuyen mat tu dem 9 9 hinh anh 1
Ảnh minh họa

Nhiệt độ phổ biến tại Đông Bắc Bộ dao động từ 22-26 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 23. Trên đất liền, khoảng đêm 9/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 9/9 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ.

Khu vực Hà Nội: từ chiều tối 09/9 đến ngày 10/9 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 09/9 trời chuyển mát.

Trên biển, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5; từ trưa chiều 10/9 mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ chiều tối ngày 9/9 đến ngày 10/9, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 10/9, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.   

Người dân được khuyến nghị chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sét và gió giật mạnh; gia cố nhà cửa, bảo vệ cây trồng và vật nuôi.

Bên cạnh đó, cần nâng cao cảnh giác trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Đối với ngư dân, nên hạn chế ra khơi trong điều kiện gió mạnh và thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn.

PV/VOV.VN
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