Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh từ đêm 4/10

Không khí lạnh ảnh hưởng tới Đông Bắc Bộ từ tối 4/10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Trong ngày 4/10, tại vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ lúc 1h phổ biến 26-29 độ C.

Không khí lạnh ảnh hưởng Đông Bắc Bộ từ tối 4/10

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 4/10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó tác động đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm 4/10, thời tiết chuyển lạnh; vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Riêng trong đêm 4/10 và ngày 5/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ C; vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 23-25 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 22 độ C.

Hà Nội có mưa, dông khi không khí lạnh tràn về

Tại Hà Nội, không khí lạnh dự báo ảnh hưởng từ đêm 4/10. Từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, khu vực này có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Hà Nội, không khí lạnh dự báo ảnh hưởng từ đêm 4/10.

Từ gần sáng 5/10, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh.

Cảnh báo mưa lớn, lốc, sét và sạt lở đất

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 4/10), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo chiều và đêm 4/10, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên biển, từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, tại vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Từ gần sáng 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động khác.