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Thời tiết ngày 4/10: Bắc Bộ mưa dông, miền Trung và Nam Bộ có mưa chiều tối

Thứ Bảy, 21:00, 03/10/2026
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VOV.VN - Thời tiết ngày 4/10: Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du Đông Bắc Bộ cục bộ mưa to. Miền Trung ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C; Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa dông, cục bộ mưa to về chiều tối và đêm.

Dự báo thời tiết ngày 4/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày 5/10, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to; từ đêm 4/10 trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét. Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào, dông vài nơi, phía Bắc từ đêm 4/10 có mưa vừa, cục bộ mưa to. Các khu vực khác mưa rào, dông vài nơi; Nam Bộ và Lâm Đồng chiều, tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Thời tiết ngày 4/10: Bắc Bộ mưa dông, miền Trung và Nam Bộ có mưa chiều tối (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 3 và ngày 4/10

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

PV/VOV.VN
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