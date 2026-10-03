Không khí lạnh mới tràn về, Hà Nội mưa rét từ sáng 5/10

Không khí lạnh ảnh hưởng miền Bắc từ đêm 4/10

Theo Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (3/10), bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Trong ngày, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 31-34 độ C.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó tác động đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Từ chiều tối và đêm 4/10 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác.

Khi không khí lạnh tràn về, trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm 4/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Riêng trong đêm 4 và ngày 5/10, không khí lạnh gây ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 18 độ C.

Hà Nội mưa lớn, chuyển lạnh từ sáng 5/10

Đối với Hà Nội, dự báo đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực. Từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, từ gần sáng 5/10, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh.

Mưa xuất hiện đúng thời điểm không khí lạnh tràn về có thể ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đặc biệt trong khung giờ sáng khi mật độ giao thông tăng cao. Người dân tại các khu vực trũng thấp cần đề phòng tình trạng ngập úng nếu xuất hiện mưa lớn cục bộ.

Từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, khu vực Bắc Bộ được dự báo có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Mưa dông trong đợt này có khả năng đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Người dân tại các khu vực miền núi, ven sông suối và vùng có địa hình dốc cần chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo để kịp thời di chuyển khi có nguy cơ xảy ra lũ quét hoặc sạt lở.

Trong thời gian có dông, người dân cũng cần hạn chế đứng gần cây cao, cột điện, công trình tạm và các khu vực có nguy cơ mất an toàn do gió giật, sét.

Không khí lạnh cũng gây thời tiết nguy hiểm trên biển. Từ gần sáng và sáng 5/10, tại vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-3 m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh có khả năng mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Với diễn biến này, tàu thuyền hoạt động trên biển cần đặc biệt lưu ý, chủ động phòng tránh vùng biển có gió mạnh, sóng lớn và cập nhật thường xuyên các bản tin thời tiết biển.

Đợt không khí lạnh đầu tháng 10 không chỉ khiến nhiệt độ giảm mà còn gây mưa dông diện rộng, mưa lớn cục bộ và gió mạnh trên biển. Người dân cần chủ động kiểm tra, gia cố mái nhà, biển quảng cáo, công trình tạm; cắt tỉa cành cây có nguy cơ gãy đổ và hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu khi mưa lớn.

Tại các địa bàn miền núi, cần đặc biệt đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Các hộ dân sinh sống gần sông, suối, chân taluy hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở cần theo dõi sát diễn biến mưa để chủ động phương án đảm bảo an toàn.