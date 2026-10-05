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Không khí lạnh tràn về miền Bắc, Trung Bộ mưa rất lớn

Thứ Hai, 08:29, 05/10/2026
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VOV.VN - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi từ Thanh Hóa đến TP Huế. Miền Bắc chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi rét; trong khi Trung Bộ được cảnh báo mưa rất lớn, cục bộ trên 180mm. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao tới 4m.

Miền Bắc chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi rét

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, sáng sớm 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Do tác động của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ lúc 1h sáng 5/10 phổ biến 22-25 độ C.

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Trong ngày 5/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và các khu vực khác từ Thanh Hóa đến TP Huế. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C; vùng núi cao 14-17 độ C. Tại Hà Nội, trong sáng 5/10, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, trời chuyển lạnh.

Biển động mạnh, sóng cao tới 4m

Không khí lạnh cũng khiến thời tiết trên biển diễn biến xấu. Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Đến ngày 6/10, vùng gió mạnh được dự báo mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển. Các phương tiện hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và có phương án đảm bảo an toàn.

Trung Bộ mưa rất lớn, cục bộ trên 180mm

Trong khi miền Bắc chuyển lạnh, nhiều khu vực Trung Bộ được cảnh báo có mưa vừa, mưa to và dông. Ngày và đêm 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Ngày và đêm 6/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Mưa lớn kéo dài có thể gây ra nhiều nguy cơ đối với khu vực miền núi và vùng trũng thấp. Theo cảnh báo, mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo mưa lớn và không khí lạnh, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, sườn dốc có nguy cơ sạt lở trong thời điểm mưa lớn.

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Ô nhiễm không khí lan rộng, sắp có cơ chế xử lý giữa các tỉnh, thành

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng cơ chế quản lý chất lượng không khí liên vùng, liên tỉnh tại các tỉnh phía Bắc, trong đó dự kiến áp dụng cơ chế phối hợp khi AQI trên 300 trong 3 ngày liên tục. Bộ cũng trình Thủ tướng xem xét thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về khắc phục ô nhiễm không khí.

Văn Ngân/VOV.VN
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