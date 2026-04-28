Không khí lạnh tràn xuống, Bắc Bộ mưa dông, trời chuyển mát

Ngày 28/4, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trong 24 giờ qua, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ phổ biến từ 23–26°C.

Dự báo từ đêm 28/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ phổ biến từ 20–23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C; tại Bắc Trung Bộ phổ biến 21–24°C.

Riêng khu vực Hà Nội, từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trời chuyển mát; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22–24°C.

Trên biển, từ gần sáng 29/4, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng cao từ 1,5–2,5m.

Trong đêm 28 và ngày 29/4, khu vực Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 21–24°C, vùng núi có nơi dưới 21°C; nhiệt độ trung bình 24–26°C, vùng núi có nơi dưới 24°C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4, Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm dông. Ngày và đêm 29/4, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng cực đoan có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Gió mạnh, sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.