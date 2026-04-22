  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Gió mùa Đông Bắc làm nhiệt độ miền Bắc giảm

Thứ Tư, 06:01, 22/04/2026
VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 22/4, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 24-27 độ.

Khoảng đêm 22/4, một bộ phận không khí lạnh trên đất liền sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

(Ảnh minh họa)

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 23/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21–24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Khu vực Hà Nội: từ đêm 22/4 đến ngày 23/4 có mưa rào và rải rác có dông; từ ngày 23/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22–24 độ.

Trên biển, từ gần sáng ngày 23/4, ở vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5–2,5m.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo, Từ chiều tối ngày 22/4 đến ngày 23/4, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 23/4 đến ngày 24/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ chiều tối ngày 23/4 đến ngày 25/4, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về tác động: Mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và công trình. Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền.

PV/VOV.VN
Thời tiết hôm nay 22/4: Miền Bắc nắng gián đoạn, Trung Bộ nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay 22/4: Miền Bắc nắng gián đoạn, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Ngày 22/4, thời tiết trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C, trong khi miền Bắc trời nhiều mây, trưa chiều hửng nắng.

Thời tiết hôm nay 22/4: Miền Bắc nắng gián đoạn, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay 22/4: Miền Bắc nắng gián đoạn, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Ngày 22/4, thời tiết trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C, trong khi miền Bắc trời nhiều mây, trưa chiều hửng nắng.

Khởi động dự án 1.000 thư viện tri thức cho học sinh
Khởi động dự án 1.000 thư viện tri thức cho học sinh

Ngày 21/4, tại Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức Lễ công bố dự án "1.000 thư viện tri thức cho em" và phát động phong trào "Trao cuốn sách - Mở tương lai", nhân Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Khởi động dự án 1.000 thư viện tri thức cho học sinh

Khởi động dự án 1.000 thư viện tri thức cho học sinh

Ngày 21/4, tại Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức Lễ công bố dự án "1.000 thư viện tri thức cho em" và phát động phong trào "Trao cuốn sách - Mở tương lai", nhân Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Hàn Quốc muốn tham gia phát triển đô thị thông minh, giao thông tại Việt Nam
Hàn Quốc muốn tham gia phát triển đô thị thông minh, giao thông tại Việt Nam

VOV.VN - Hàn Quốc đề nghị Việt Nam tạo điều kiện để doanh nghiệp nước này tham gia các dự án nhà ở, đô thị thông minh, giao thông; đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực đường sắt, cảng biển, hàng không và PPP.

Hàn Quốc muốn tham gia phát triển đô thị thông minh, giao thông tại Việt Nam

Hàn Quốc muốn tham gia phát triển đô thị thông minh, giao thông tại Việt Nam

VOV.VN - Hàn Quốc đề nghị Việt Nam tạo điều kiện để doanh nghiệp nước này tham gia các dự án nhà ở, đô thị thông minh, giao thông; đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực đường sắt, cảng biển, hàng không và PPP.

