Gió mùa Đông Bắc làm nhiệt độ miền Bắc giảm

Khoảng đêm 22/4, một bộ phận không khí lạnh trên đất liền sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 23/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21–24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Khu vực Hà Nội: từ đêm 22/4 đến ngày 23/4 có mưa rào và rải rác có dông; từ ngày 23/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22–24 độ.

Trên biển, từ gần sáng ngày 23/4, ở vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5–2,5m.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo, Từ chiều tối ngày 22/4 đến ngày 23/4, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 23/4 đến ngày 24/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ chiều tối ngày 23/4 đến ngày 25/4, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về tác động: Mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và công trình. Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền.