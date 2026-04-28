Nam Bộ tiếp tục nắng nóng 35-37°C, có nơi trên 37°C đến 30/4

Thứ Ba, 08:27, 28/04/2026
VOV.VN - Khu vực Nam Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng, có nơi gay gắt với nhiệt độ trên 37°C. Dự báo tình trạng này còn kéo dài đến khoảng ngày 30/4, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Ngày 27/4, khu vực Nam Bộ ghi nhận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–37°C, một số nơi vượt ngưỡng 37°C như Tà Lài (Đồng Nai) 37,5°C, Phước Long (Đồng Nai) 37,2°C, Tây Ninh 37,6°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động từ 45–50%.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24–48 giờ tới (từ ngày 28–29/4), nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng tại Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–37°C, độ ẩm thấp nhất từ 45–55%. Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài từ 12–16 giờ.

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/4. Mức độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư gia tăng, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Bên cạnh đó, người dân có thể gặp tình trạng mất nước, ảnh hưởng sức khỏe nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Cơ quan chức năng lưu ý, nhiệt độ dự báo có thể thấp hơn nhiệt độ thực tế ngoài trời từ 2–4°C, thậm chí cao hơn tùy điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa.

Trời nắng nóng nên ăn gì để cơ thể “hạ nhiệt” nhanh?

VOV.VN - Khi bước vào giai đoạn nắng nóng kéo dài, cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất nước, mệt mỏi và suy giảm sức đề kháng. Vì vậy, lựa chọn chế độ ăn uống hợp lý không chỉ giúp làm mát cơ thể mà còn góp phần duy trì thể trạng ổn định trong những ngày oi bức.

4 trường hợp không nên uống nước mía dù thời tiết nắng nóng

VOV.VN - Nước mía là thức uống giải khát phổ biến trong ngày hè nhờ vị ngọt dễ uống và khả năng làm mát nhanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp; nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, nước mía có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với một số nhóm đối tượng cần hạn chế.

Tắm ngay sau khi đi nắng về, người đàn ông đột ngột nhồi máu não

VOV.VN - Thói quen tắm ngay sau khi đi nắng về trong thời tiết nắng nóng tại TP.HCM có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, thậm chí dẫn đến nhồi máu não do sốc nhiệt và rối loạn tuần hoàn.

6 món ăn ban ngày giúp da tăng khả năng chống nắng tự nhiên

VOV.VN - Bên cạnh kem chống nắng và che chắn, chế độ dinh dưỡng phù hợp có thể giúp làn da tăng khả năng bảo vệ trước tia UV. Việc bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và chống viêm góp phần hạn chế tổn thương do ánh nắng, hỗ trợ chăm sóc da từ bên trong.

