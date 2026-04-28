Nam Bộ tiếp tục nắng nóng 35-37°C, có nơi trên 37°C đến 30/4

Ngày 27/4, khu vực Nam Bộ ghi nhận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–37°C, một số nơi vượt ngưỡng 37°C như Tà Lài (Đồng Nai) 37,5°C, Phước Long (Đồng Nai) 37,2°C, Tây Ninh 37,6°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động từ 45–50%.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24–48 giờ tới (từ ngày 28–29/4), nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng tại Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–37°C, độ ẩm thấp nhất từ 45–55%. Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài từ 12–16 giờ.

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/4. Mức độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư gia tăng, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Bên cạnh đó, người dân có thể gặp tình trạng mất nước, ảnh hưởng sức khỏe nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Cơ quan chức năng lưu ý, nhiệt độ dự báo có thể thấp hơn nhiệt độ thực tế ngoài trời từ 2–4°C, thậm chí cao hơn tùy điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa.