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Không phải học viên thạc sĩ chính quy nào cũng bị cấm làm việc toàn thời gian

Thứ Ba, 17:08, 29/09/2026
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VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, yêu cầu học tập, nghiên cứu toàn thời gian và không đồng thời làm việc toàn thời gian chỉ áp dụng với trường hợp thạc sĩ chính quy tập trung toàn thời gian gắn với học bổng Chính phủ, không áp dụng cho tất cả học viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về tuyển sinh và đào tạo sau đại học. Trước một số thông tin gần đây cho rằng dự thảo quy định “học viên thạc sĩ chính quy không được làm việc toàn thời gian”, Bộ GD-ĐT cho biết cách thông tin này chưa chính xác về phạm vi áp dụng.

Theo Bộ GD-ĐT, nội dung dự thảo cần được đối chiếu đầy đủ với quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ và chính sách học bổng có liên quan.

Dự thảo không sửa quy định về hình thức tổ chức đào tạo

Khoản 1 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 53/2026/TT-BGDĐT quy định cơ sở đào tạo quyết định hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và kế hoạch học tập toàn khóa của từng chương trình, bảo đảm tuân thủ Luật Giáo dục đại học, chuẩn chương trình đào tạo và Quy chế.

Dự thảo Thông tư sửa đổi không sửa đổi quy định này. Theo đó, cơ sở đào tạo tiếp tục có quyền và trách nhiệm tổ chức chương trình phù hợp, đồng thời công khai kế hoạch học tập để người dự tuyển lựa chọn.

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Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về tuyển sinh và đào tạo sau đại học (ảnh minh họa)

Điều này có nghĩa việc tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ không mặc nhiên được hiểu là tất cả chương trình đều phải đào tạo tập trung toàn thời gian. Yêu cầu không làm việc toàn thời gian chỉ đặt ra trong trường hợp cụ thể

Nội dung được bổ sung trong dự thảo đề cập trường hợp đào tạo thạc sĩ theo hình thức chính quy tập trung toàn thời gian, gắn với việc xác định đối tượng được hưởng học bổng Chính phủ theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP.

Theo thông tin Bộ GD-ĐT nêu, đối tượng thuộc diện này được nhận học bổng từ 5,5 đến 7,4 triệu đồng/tháng.

Trong phạm vi trường hợp đào tạo thạc sĩ chính quy tập trung toàn thời gian gắn với chính sách học bổng này, yêu cầu học tập, nghiên cứu toàn thời gian và không đồng thời làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác được đặt ra.

Đây là yêu cầu gắn với trường hợp, đối tượng và chính sách cụ thể, không phải quy định chung áp dụng cho tất cả học viên thạc sĩ chính quy.

Vì vậy, Bộ GD-ĐT cho rằng không có cơ sở để diễn giải nội dung này thành quy định cấm mọi học viên thạc sĩ chính quy không được làm việc toàn thời gian.

Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục rà soát cách diễn đạt

Bộ GD-ĐT cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe, rà soát cách bố cục và diễn đạt quy định để văn bản khi hoàn thiện thể hiện rõ đối tượng, điều kiện và phạm vi áp dụng.

Việc này nhằm tạo thuận lợi cho cơ sở đào tạo trong quá trình thực hiện và giúp người học tiếp cận chính sách đúng với quy định.

Bộ GD-ĐT cũng lưu ý trong truyền thông chính sách các thông tin cần được kiểm chứng trên toàn văn quy định hiện hành, dự thảo và các văn bản liên quan. Theo Bộ GD-ĐT, tiêu đề và nội dung thông tin cần phản ánh đúng đối tượng mà quy định điều chỉnh, tránh việc đọc một cụm từ thuộc một trường hợp cụ thể rồi suy rộng thành chính sách áp dụng cho tất cả người học.

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Thu Hằng/VOV.VN
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