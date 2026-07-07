Không quản nắng, mưa, nỗ lực lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Nghĩa trang liệt sĩ thôn Trà Long, xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng là nơi tổ chức thí điểm việc khai quật, lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ nhằm đánh giá quy trình thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng bộ trên địa bàn xã. Những ngày đầu tháng 7, trời nắng như đổ lửa nhưng các cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế vẫn nỗ lực hoàn thành việc lấy mẫu.

Công tác lấy mẫu để xác định danh tính liệt sĩ

Bên cạnh những phần mộ có tên tuổi thì còn nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Trong quá trình lấy mẫu, các lực lượng đã tiến hành chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh xảy ra sai sót, nhầm lẫn trong quá trình khai quật, lấy mẫu, lưu giữ mẫu và bàn giao. Trung tá Đoàn Ngọc Hiếu, Chính trị viên Phó Ban CHQS xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng cho biết, mỗi cán bộ, chiến sĩ xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng:

"Ban Chỉ huy Quân sự xã xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả mà UBND xã đã giao. Ban Chỉ huy Quân sự đã quán triệt toàn lực lượng cán bộ, chiến sĩ và dân quân thường trực xã thực hiện nghiêm túc với phương châm “bàn làm không bàn lùi”, với tinh thần thận trọng nhất, kỷ cương nhất, kỷ luật nhất, đạt kết quả tốt nhất"

Mỗi phần mộ vô danh được các cán bộ lấy mẫu đánh dấu cẩn thận

Từng phần mộ liệt sĩ được các cán bộ, chiến sĩ dò tìm để lấy mẫu giám định ADN

Trên địa bàn xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng có 2 nghĩa trang liệt sĩ với 328 ngôi mộ; trong đó có 87 mộ chưa có thông tin cần lấy mẫu để xác định danh tính. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, UBND xã Thăng Điền đã thành lập 8 tổ công tác lâm thời phục vụ công tác lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ. Sau khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Trà Long, xã họp rút kinh nghiệm để triển khai chu đáo đợt 2 dài ngày hơn tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Tú Cẩm với 80 ngôi mộ. Bà Nguyễn Phạm Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng cho biết:

“Sau khi nhận được kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 thành phố giao, UBND xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch, đã thành lập các tổ công tác và các tổ lâm thời theo chỉ đạo. Địa phương đã hoàn thành xong mẫu của các mộ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Trung và đang tiếp tục triển khai ở Nghĩa trang liệt sĩ Bình Tú. Các quy trình thực hiện địa phương đảm bảo đúng quy trình, tuyệt đối không xảy ra sai sót”

Khu vực lấy mẫu do các nhân viên y tế trạm Y tế Hòa Xuân thực hiện

Nhân viên y tế cẩn thận lấy từng mẫu để giám định

Mỗi phần mộ vô danh được các cán bộ lấy mẫu đánh dấu cẩn thận

Cũng trong những ngày này, trời mưa gió thất thường nhưng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng đã căng bạt, che dù thực hiện việc lấy mẫu các liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Địa bàn phường Hòa Xuân có 422 mộ nằm ở 3 nghĩa trang Hòa Phước, Hòa Xuân và Hòa Châu. Thượng úy Hồ Văn Nghị, Trợ lý chính trị Ban chỉ huy Quân sự phường Hòa Xuân cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay, đơn vị chủ động triển khai chiến dịch 500 ngày đêm bảo đảm đúng tiến độ:

“Từ ngày 1/7 đến nay, toàn bộ lực lượng chủ động làm cả nắng, mưa và ngày thứ 7, chủ nhật để cố gắng hoàn thành tốt kế hoạch được giao. Hiện nay thì cũng xác định được một số mộ có xương, răng. Đơn vị quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ này”

Việc lấy mẫu được thực hiện cẩn thận, nhẹ nhàng

Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến là điểm đầu tiên lấy mẫu trong chiến dịch 500 ngày đêm ở Đà Nẵng

Khu vực lấy mẫu và số hóa các thông tin liệt sĩ

Đến thời điểm này, các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã lấy hơn 1.500 mẫu ở 19/58 xã, phường có nghĩa trang liệt sĩ. Thành phố Đà Nẵng có khoảng 30 nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, việc lấy mẫu ADN các phần mộ chưa xác định danh tính, số hóa thông tin và giám định ADN góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu liệt sĩ, phục vụ đối chiếu, xác định danh tính các phần mộ còn thiếu thông tin.

“Một trong những yêu cầu đặt ra lớn nhất của Ban Chỉ đạo 515 đó là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chiến dịch này. Ban chỉ đạo 515 thành phố cũng giao cơ quan Quân sự trực tiếp hợp đồng với đơn vị Viettel thiết lập phần mềm để chúng ta quản lý và cập nhật, số hóa và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ông Tuấn cho biết.