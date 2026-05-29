Lấy mẫu, xác định danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến ở Đà Nẵng

Thứ Sáu, 19:16, 29/05/2026
VOV.VN - Ngày 29/5, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng tổ chức thí điểm việc lấy mẫu, số hóa thông tin và bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến, xã Hòa Tiến.

Việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Sau khi thực hiện các nghi thức theo phong tục, các tổ công tác tiến hành mở nắp mộ, chụp ảnh, cất bốc hài cốt để cơ quan chuyên môn lấy mẫu ADN. Việc ứng dụng số hóa thông tin và giám định ADN cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu liệt sĩ, phục vụ đối chiếu, xác định danh tính các phần mộ còn thiếu thông tin. Qua đó, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Mỗi phần mộ chưa xác định danh tính được các cán bộ lấy mẫu đánh dấu cẩn thận
Việc lấy mẫu được thực hiện cẩn thận, nhẹ nhàng

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Một trong những yêu cầu đặt ra lớn nhất của Ban Chỉ đạo đó là việc chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin trong chiến dịch này. Ban chỉ đạo 515 thành phố cũng giao cơ quan Quân sự trực tiếp hợp đồng với đơn vị Viettel để thiết lập phần mềm để chúng ta quản lý và cập nhật, số hóa danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Công tác lấy mẫu để xác định danh tính liệt sĩ

Qua thực hiện thí điểm việc lấy mẫu, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng sẽ rút kinh nghiệm, tổng hợp các phương án, cách làm hiệu quả, để tổ chức triển khai đồng bộ, chất lượng tại các địa phương còn lại, quyết tâm thực hiện tốt đợt cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phấn đấu quy tập 500 hài cốt liệt sĩ trước 27/7/2026

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các lực lượng đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm, phấn đấu đến ngày 27/7/2026 tìm kiếm, quy tập ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tăng tốc giám định ADN và ứng dụng công nghệ trong xác định danh tính liệt sĩ.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức lễ ra quân triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để giám định ADN

VOV.VN - Ngày 27/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long (phường Tân Ngãi), Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 và Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long tiến hành lấy 10 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN.

Quảng Trị lấy mẫu ADN các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

VOV.VN - Ngày 28/5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức lấy mẫu, số hóa thông tin và bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn nhằm phục vụ công tác giám định ADN.

