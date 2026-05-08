Kiểm tra đột xuất khu bán buôn thịt bò lớn ở Hà Nội lúc rạng sáng

Thứ Sáu, 11:25, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa kiểm tra đột xuất khu vực bán buôn thịt bò trên phố Phạm Thiện Thuật, phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến trật tự đô thị và an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhiều hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy kiểm dịch theo quy định.

Rạng sáng 8/5, lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) tiến hành kiểm tra đột xuất khu vực kinh doanh thịt bò trên phố Phạm Thiện Thuật - một trong những điểm bán buôn thịt bò lớn, hoạt động nhiều năm tại Thủ đô.

Kiểm tra khu bán thịt bò lớn ở Hà Nội, phát hiện vi phạm. Ảnh: Đỗ Đặng

Ngay khi lực lượng chức năng xuất hiện, nhiều hộ kinh doanh tại khu vực này đồng loạt tạm dừng hoạt động. Một số tiểu thương nhanh chóng cất giấu hàng hóa vào trong nhà, các ngõ nhỏ hoặc di chuyển bằng ô tô sang khu vực khác nhằm tránh kiểm tra.

Theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn lượng thịt bò tại đây được vận chuyển từ Vĩnh Phúc (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) và huyện Thường Tín (Hà Nội) về tập kết, phân loại trước khi phân phối cho các nhà hàng và tiểu thương tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm kiểm tra đột xuất khu bán buôn thịt bò. Ảnh Đỗ Đặng.

Tại thời điểm kiểm tra, nhiều điểm kinh doanh bày bán thịt trực tiếp trên các tấm gỗ hoặc lớp nylon mỏng đặt ngay trên vỉa hè. Cá biệt, một số hộ còn để xương bò trực tiếp dưới mặt đất để chặt nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Một số người bán hàng có hành vi để chân lên sạp thịt, không bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình kinh doanh thực phẩm.

Trung tá Nguyễn Đoàn Tô, Phó Trưởng Công an phường Hoàn Kiếm cho biết, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. Đồng thời, các hộ kinh doanh cũng được tuyên truyền, nhắc nhở chấp hành quy định về trật tự đô thị và an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội kiểm tra đột xuất khu bán buôn thịt bò trên phố Phạm Thiện Thuật. Ảnh: Đỗ Đặng

“Các hộ kinh doanh phải bảo đảm hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật”, Trung tá Nguyễn Đoàn Tô nhấn mạnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh cũng như giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, kiểm dịch hàng hóa.

Lập biên bản các trường hợp vi phạm. Ảnh: Đỗ Đặng

Cụ thể, bà P.T.M.H cho biết số thịt bò được nhập từ một lò mổ tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội). Tuy nhiên, người này không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch thú y theo yêu cầu của đoàn kiểm tra mà chỉ cung cấp hình ảnh giấy chứng nhận kinh doanh giết mổ của nhà cung cấp được lưu trong điện thoại.

Theo quy định hiện hành, hành vi kinh doanh, sơ chế hoặc giết mổ động vật không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y hoặc sử dụng giấy chứng nhận hết hiệu lực có thể bị xử phạt từ 8 đến 10 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều người có mặt tại khu vực kiểm tra cho biết chỉ làm thuê cho chủ hàng nên không nắm rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Một số trường hợp không xuất trình được căn cước công dân với lý do để quên ở nhà do trời mưa.

Dù vậy, lực lượng chức năng vẫn tiến hành lập biên bản, yêu cầu các trường hợp liên quan ký xác nhận để phục vụ công tác xử lý.

Xương bò được vứt thẳng xuống đất mất ATVSTP. Ảnh: Đỗ Đặng.

Ông Ngô Anh Toàn, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hoàn Kiếm cho biết, việc kiểm tra và xử lý được thực hiện theo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

“Khi phát hiện hành vi vi phạm, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, lập biên bản và mời các chủ hàng liên quan đến làm việc để xử lý theo đúng quy định pháp luật”, ông Ngô Anh Toàn thông tin.

Phi Long/VOV.VN
Cận cảnh lò mổ trái phép ở TP.HCM: Thịt gia cầm nằm la liệt trên nền đất bẩn
Cận cảnh lò mổ tuồn gần 300 tấn lợn bệnh vào trường học, chợ đầu mối ở Hà Nội
Kiểm tra đột xuất lò mổ ban đêm sau khi ghi nhận 33 ca mắc liên cầu khuẩn lợn ở Huế
