Cận cảnh lò mổ trái phép ở TP.HCM: Thịt gia cầm nằm la liệt trên nền đất bẩn

Khoảng 4h30 sáng nay, lực lượng phối hợp gồm Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, Sở An toàn thực phẩm, Cảnh sát kinh tế và các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh của bà L.T.V (41 tuổi, trú tại khu phố Tân Thắng, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM).

Khu vực giết mổ

Tại đây, cơ quan chức năng ghi nhận một tình trạng mất vệ sinh nghiêm trọng. Không gian khu giết mổ gia cầm chật hẹp, tường nhà ố vàng, bong tróc và bám đầy vết bẩn lâu ngày. Nền nhà trơn trượt, lênh láng nước thải hòa lẫn với lông gia cầm.

Nhiều con gia cầm đã giết thịt nằm la liệt trên nền gạch

Các thùng nhựa chứa nước đỏ đục, nổi đầy lông và cáu bẩn. Nhiều con gia cầm đã giết thịt nằm la liệt trên nền gạch hoặc bị nhét vào các bao ni lông đen đặt trực tiếp dưới đất để chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Khu vực cắt tiết

Khu vực cắt tiết, hàng loạt gia cầm bị treo ngược trên các phễu kim loại, máu chảy loang lổ xuống sàn tạo thành những vệt đen đặc. Đáng nói, các khay chứa tiết đông được chứa trong các khay bẩn và đặt ngay dưới nền nhà.

Những thùng tiết vịt được bỏ dưới nền gạch bẩn

Qua kiểm kê, đoàn kiểm tra xác định cơ sở này không có giấy kiểm dịch và hoạt động tại địa điểm không được cấp phép.

Tổng tang vật ghi nhận là 150 kg gia cầm đã giết mổ, buộc phải xử lý nhiệt và chuyển đổi mục đích sử dụng. Đối với 354 con vịt sống (khoảng 1 tấn), đoàn công tác yêu cầu vận chuyển về cơ sở giết mổ tập trung để thực hiện xử lý dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ cơ sở

Đại diện Đoàn kiểm tra cho biết, trong ngày 24/4, đơn vị đã kiểm tra tổng cộng 4 trường hợp trên địa bàn, phát hiện và xử phạt hành chính 1 trường hợp vi phạm về kiểm soát giết mổ.

Việc quyết liệt ra quân lần này nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ lây lan dịch bệnh động vật và đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho người dân thành phố, kiên quyết không để các sản phẩm "bẩn" len lỏi vào thị trường tiêu dùng.