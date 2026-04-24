中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cận cảnh lò mổ trái phép ở TP.HCM: Thịt gia cầm nằm la liệt trên nền đất bẩn

Thứ Sáu, 19:19, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 24/4, Đoàn kiểm tra liên ngành TP.HCM đã bất ngờ kiểm tra một điểm giết mổ gia cầm trái phép tại phường Tân Đông Hiệp (trước đây thuộc TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Khoảng 4h30 sáng nay, lực lượng phối hợp gồm Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, Sở An toàn thực phẩm, Cảnh sát kinh tế và các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh của bà L.T.V (41 tuổi, trú tại khu phố Tân Thắng, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM).

Khu vực giết mổ

Tại đây, cơ quan chức năng ghi nhận một tình trạng mất vệ sinh nghiêm trọng. Không gian khu giết mổ gia cầm chật hẹp, tường nhà ố vàng, bong tróc và bám đầy vết bẩn lâu ngày. Nền nhà trơn trượt, lênh láng nước thải hòa lẫn với lông gia cầm.

Nhiều con gia cầm đã giết thịt nằm la liệt trên nền gạch

Các thùng nhựa chứa nước đỏ đục, nổi đầy lông và cáu bẩn. Nhiều con gia cầm đã giết thịt nằm la liệt trên nền gạch hoặc bị nhét vào các bao ni lông đen đặt trực tiếp dưới đất để chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Khu vực cắt tiết 

Khu vực cắt tiết, hàng loạt gia cầm bị treo ngược trên các phễu kim loại, máu chảy loang lổ xuống sàn tạo thành những vệt đen đặc. Đáng nói, các khay chứa tiết đông được chứa trong các khay bẩn và đặt ngay dưới nền nhà.

Những thùng tiết vịt được bỏ dưới nền gạch bẩn 

Qua kiểm kê, đoàn kiểm tra xác định cơ sở này không có giấy kiểm dịch và hoạt động tại địa điểm không được cấp phép.

Tổng tang vật ghi nhận là 150 kg gia cầm đã giết mổ, buộc phải xử lý nhiệt và chuyển đổi mục đích sử dụng. Đối với 354 con vịt sống (khoảng 1 tấn), đoàn công tác yêu cầu vận chuyển về cơ sở giết mổ tập trung để thực hiện xử lý dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ cơ sở 

Đại diện Đoàn kiểm tra cho biết, trong ngày 24/4, đơn vị đã kiểm tra tổng cộng 4 trường hợp trên địa bàn, phát hiện và xử phạt hành chính 1 trường hợp vi phạm về kiểm soát giết mổ.

Việc quyết liệt ra quân lần này nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ lây lan dịch bệnh động vật và đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho người dân thành phố, kiên quyết không để các sản phẩm "bẩn" len lỏi vào thị trường tiêu dùng.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Gia cầm lò mổ an toàn thực phẩm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Chủ cơ sở bán thịt chó tử vong do bệnh dại
Kiểm tra điểm tập kết heo ở TP.HCM, quyết chặn thịt bẩn

VOV.VN - Trước tình trạng thịt heo bẩn diễn biến phức tạp, Đoàn kiểm tra liên ngành TP.HCM theo Quyết định 945/QĐ-UBND vừa tiến hành kiểm tra đột xuất một điểm kinh doanh heo, yêu cầu làm rõ các hồ sơ về truy xuất nguồn gốc động vật.

Sau vụ 300 tấn thịt bẩn: ĐBQH đề xuất thanh kiểm tra toàn quốc về bữa ăn học đường

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu cho rằng, không thể để đến khi xảy ra các vụ thực phẩm bẩn như 300 tấn thịt lợn bệnh mới điều tra, xử lý. Thời gian tới, cần tiến hành các cuộc thanh tra, rà soát trên toàn quốc về bữa ăn học đường. Trong đó cần có sự phối hợp giữa Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục