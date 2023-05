Kiên Giang cứu 4 người bị nạn ngoài cửa biển đưa vào bờ an toàn

Theo đó, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 24/05, trạm kiểm soát Biên phòng Kim Quy, đồn Biên phòng Xẻo Nhàu (An Minh) nhận được tin báo từ ông Nguyễn Văn Minh, báo tin xà lan của ông đang bị nạn ngoài khơi, gần khu vực trạm kiểm soát Biên phòng Kim Quy.

4 người đi trên tàu tải chở đá được cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Xẻo Nhàu cứu vào bờ an toàn.

Xà lan biển số AG 91701 chở đá xây dựng từ An Giang về Cà Mau, đến địa bàn vàm Kim Quy, xã Vân Khánh, huyện An Minh khoảng 3km về hướng Tây, gặp sóng to, gió lớn, máy hỏng, xà lan bị chìm. Lúc này trên xà lan có 4 người.

Nhận được tin báo, trạm đã báo cáo về đơn vị, Ban chỉ huy đồn Biên phòng Xẻo Nhàu chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trạm kiểm soát Biên phòng Kim Quy, trưng dụng tàu của ông Đặng Văn Hồng, là ngư dân địa phương ra ứng cứu. Sau hơn 2 giờ vật lộn với sóng lớn, các chiến sĩ Biên phòng đã đưa được cả 4 nạn nhân lên tàu, đưa vào bờ an toàn…

Các thuyền viên trên xà lan gồm ông Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1968, (Thuyền trưởng), bà Định Ngọc Mai, sinh năm 1957, ngụ TP. Châu Đốc, Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1977, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang và ông Nguyễn Văn Bằng, sinh năm 1988, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện nay cả 4 người sức khỏe, tinh thần đều đã ổn định. Ông Nguyễn Văn Minh cho biết: Trên tàu lúc bị chìm đang chở 200 tấn đá xây dựng. Hiện tại ông Minh đã liên hệ với chủ doanh nghiệp Nguyễn Thông ở An Giang báo về vụ tai nạn để chủ doanh nghiệp tìm cách trục vớt./.