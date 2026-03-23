Kịp thời cấp cứu 2 hành khách tàu quốc tế đang hải trình đi Đài Loan

Sáng 23/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (đóng tại phường Phước Thắng- Bà Rịa- Vũng Tàu cũ, TP.HCM), tiếp nhận thông tin từ tàu du lịch PACIFIC WORLD (quốc tịch Panama) và đại diện chủ tàu (đại lý Việt Long) là trong hành trình từ Singapore đi Đài Loan thì một hành khách có tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Bệnh nhân là ông Toshiya Ambo (84 tuổi, quốc tịch Nhật Bản), có biểu hiện suy hô hấp nghiêm trọng, được chẩn đoán viêm phổi nặng. Tình trạng bệnh diễn biến nhanh, bệnh nhân rơi vào suy hô hấp cấp, phải đặt nội khí quản và duy trì thở máy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng và đại lý hàng hải triển khai phương án cứu nạn.

Lực lượng cứu nạn hàng hải trên biển tiếp cận tàu khách quốc tế

Đến 10 giờ 46 phút, thuyền trưởng tàu PACIFIC WORLD tiếp tục báo: trên tàu có thêm 1 hành khách là bà Hiroco Matsumoto (79 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) bị khó thở và đề nghị hỗ trợ đưa hành khách về bờ chữa trị.

Dưới sự chỉ đạo của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ Quốc Gia, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Trung tâm đã điều tàu chuyên dụng tìm kiếm, cứu nạn SAR 272 đang thực thường trực tại TP.HCM cùng ekip bác sỹ khẩn cấp rời cầu đi cứu nạn.

Đến khoảng 12 giờ 20 phút, tàu SAR 272 đã tiếp cận tàu PACIFIC WORLD. Lực lượng cứu nạn cùng bác sĩ nhanh chóng lên tàu, tiến hành sơ cứu và chuyển 2 bệnh nhân sang tàu SAR 272.

Tiến hành đưa nạn nhân về tàu chuyên dụng để di chuyển vào bờ tiếp tục cấp cứu

Trong suốt hành trình đưa bệnh nhân vào bờ, đội ngũ y tế đã duy trì các biện pháp hồi sức tích cực, theo dõi chặt chẽ tình trạng 2 bệnh nhân.

Đến 15 giờ giờ 20 phút, bệnh nhân đã được đưa về cầu cảng Trung tâm khu vực III an toàn và bàn giao cho các cơ quan chức năng, đại diện chủ tàu để chuyển đến cơ sở y tế tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân được đưa vào bờ thành công, tiếp tục công tác cấp cứu

Đại diện lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải cho biết, việc phát sinh đồng thời nhiều tình huống y tế khẩn cấp trên tàu khách quốc tế đòi hỏi sự phối hợp nhanh chóng, chính xác giữa các lực lượng, qua đó tiếp tục khẳng định năng lực sẵn sàng ứng phó của Việt Nam trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.