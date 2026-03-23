中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kịp thời cấp cứu 2 hành khách tàu quốc tế đang hải trình đi Đài Loan

Thứ Hai, 17:08, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III vừa phối hợp tổ chức cấp cứu, đưa 2 khách quốc tế bị bệnh nặng từ tàu khách du lịch nước ngoài vào bờ an toàn để điều trị kịp thời.

Sáng 23/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (đóng tại phường Phước Thắng- Bà Rịa- Vũng Tàu cũ, TP.HCM), tiếp nhận thông tin từ tàu du lịch PACIFIC WORLD (quốc tịch Panama) và đại diện chủ tàu (đại lý Việt Long) là trong hành trình từ Singapore đi Đài Loan thì một hành khách có tình trạng sức khỏe nguy kịch.

 

 Bệnh nhân là ông Toshiya Ambo (84 tuổi, quốc tịch Nhật Bản), có biểu hiện suy hô hấp nghiêm trọng, được chẩn đoán viêm phổi nặng. Tình trạng bệnh diễn biến nhanh, bệnh nhân rơi vào suy hô hấp cấp, phải đặt nội khí quản và duy trì thở máy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng và đại lý hàng hải triển khai phương án cứu nạn. 

kip thoi cap cuu 2 hanh khach tau quoc te dang hai trinh di Dai loan hinh anh 1
Lực lượng cứu nạn hàng hải trên biển tiếp cận tàu khách quốc tế

Đến 10 giờ 46 phút, thuyền trưởng tàu PACIFIC WORLD tiếp tục báo: trên tàu có thêm 1 hành khách là bà Hiroco Matsumoto (79 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) bị khó thở và đề nghị hỗ trợ đưa hành khách về bờ chữa trị. 

Dưới sự chỉ đạo của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ Quốc Gia, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Trung tâm đã điều tàu chuyên dụng tìm kiếm, cứu nạn SAR 272 đang thực thường trực tại TP.HCM cùng ekip bác sỹ khẩn cấp rời cầu đi cứu nạn.

Đến khoảng 12 giờ 20 phút, tàu SAR 272 đã tiếp cận tàu PACIFIC WORLD. Lực lượng cứu nạn cùng bác sĩ nhanh chóng lên tàu, tiến hành sơ cứu và chuyển 2 bệnh nhân sang tàu SAR 272.

kip thoi cap cuu 2 hanh khach tau quoc te dang hai trinh di Dai loan hinh anh 2
Tiến hành đưa nạn nhân về tàu chuyên dụng để di chuyển vào bờ tiếp tục cấp cứu

Trong suốt hành trình đưa bệnh nhân vào bờ, đội ngũ y tế đã duy trì các biện pháp hồi sức tích cực, theo dõi chặt chẽ tình trạng 2 bệnh nhân. 

Đến 15 giờ giờ 20 phút, bệnh nhân đã được đưa về cầu cảng Trung tâm khu vực III an toàn và bàn giao cho các cơ quan chức năng, đại diện chủ tàu để chuyển đến cơ sở y tế tiếp tục điều trị chuyên sâu.

kip thoi cap cuu 2 hanh khach tau quoc te dang hai trinh di Dai loan hinh anh 3
Bệnh nhân được đưa vào bờ thành công, tiếp tục công tác cấp cứu

Đại diện lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải cho biết, việc phát sinh đồng thời nhiều tình huống y tế khẩn cấp trên tàu khách quốc tế đòi hỏi sự phối hợp nhanh chóng, chính xác giữa các lực lượng, qua đó tiếp tục khẳng định năng lực sẵn sàng ứng phó của Việt Nam trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
Tag: Tàu khách PANAMA bệnh nhân khách quốc tế Singapore Đài Loan hành khách tàu quốc tế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

6.000 người tại TP.HCM tham dự Ngày chạy Olympic "Vì sức khỏe toàn dân"

VOV.VN - Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng 22/3, tại khu vực Công viên 30/4, phường Sài Gòn, TP.HCM (thuộc Quận 1 cũ) hơn 6.000 người đã tham dự Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân – Vì an ninh Tổ quốc năm 2026.

Dự án cầu Nguyễn Khoái dài 5km chia 8 gói thầu, TP.HCM yêu cầu gộp khẩn

VOV.VN - Dự án cầu đường Nguyễn Khoái dài chưa đầy 5km nhưng bị chia thành 8 gói thầu xây lắp, gây khó khăn trong quản lý và kéo dài tiến độ. Trước thực trạng này, lãnh đạo thành phố yêu cầu khẩn trương “gộp thầu”, tái cấu trúc triển khai, hướng tới hoàn thành công trình vào quý II/2028.

Chung cư ở TP.HCM bán chỗ đậu xe ô tô giá 500 triệu đồng, UBND phường vào cuộc

VOV.VN - Chủ đầu tư chung cư Cityland Park Hills thông báo đăng ký mua chỗ đậu xe ô tô tại tầng hầm chung cư với mức giá 500 triệu đồng gây phản ứng trái chiều trong cộng đồng dân cư.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục