6.000 người tại TP.HCM tham dự Ngày chạy Olympic "Vì sức khỏe toàn dân"

Đây là hoạt động cấp thành phố do UBND TP.HCM tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham gia với cự ly tối thiểu 2km. Sự kiện có sự đồng hành của gần 10 đơn vị như Andros Fruit Me Up, Pulse Active, GCTV…

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên tham gia hai cự ly 2km và 5km, xuất phát từ Công viên 30/4, đi qua các tuyến đường trung tâm như Công xã Paris, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur và kết thúc tại đường Lê Duẩn.

Ngày hội Olympic tại TP.HCM có sự tham dự của 6.000 người

Chương trình cấp thành phố diễn ra từ 6h30 đến 9h30, đồng thời là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam và 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ngày chạy nhằm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, thể lực, xây dựng lối sống văn hóa, lành mạnh.Đồng thời, chương trình góp phần tạo không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể trong cộng đồng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam và 50 năm ngành Thể dục thể thao TP.HCM.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận cho biết, Ngày chạy Olympic là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất trong cộng đồng. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe”, kêu gọi đồng bào tập thể dục.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu

Theo ông, trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao TP.HCM phát triển sâu rộng, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. “Từ khí thế ngày hội hôm nay sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến các cơ quan, trường học, khu dân cư và từng gia đình, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh”, ông Trần Thế Thuận cho biết.

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao TP.HCM luôn được duy trì, phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ngày chạy Olympic không chỉ là hoạt động thể thao cộng đồng mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí rèn luyện thân thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gắn kết chặt chẽ giữa sức khỏe toàn dân với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Không chỉ người bình thường và những người khuyết tật cũng hào hứng tham gia

Năm 2026, TP.HCM sẽ đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – Sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần.