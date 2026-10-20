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Kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn trên biển ở An Giang

Thứ Ba, 11:09, 20/10/2026
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VOV.VN - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kịp thời điều động Tàu 219 cấp cứu ngư dân Thạch Phôn bị tai nạn lao động trên vùng biển Tây Nam, giúp nạn nhân cầm máu, sức khỏe dần ổn định.

Theo thông tin từ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đơn vị vừa cơ động cứu nạn một thuyền viên bị tai nạn lao động trên biển kịp thời.

kip thoi cap cuu ngu dan bi tai nan tren bien o an giang hinh anh 1
Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp cận tàu cá KG 95090 TS.

Theo đó, vào lúc 15h55 ngày 19/10, nhận được tin báo từ tàu cá KG 95090 TS về việc có một thuyền viên bị tai nạn lao động, cần được hỗ trợ y tế, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động Tàu 219 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam khẩn trương cơ động thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Đến 17h cùng ngày, Tàu 219 tiếp cận tàu cá KG 95090 TS, nhanh chóng triển khai các biện pháp sơ cứu cho thuyền viên bị nạn là anh Thạch Phôn, sinh năm 1976, có địa chỉ tại xã Hòn Đất, tỉnh An Giang.

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Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiến hành băng bó vết thương, cầm máu tạm thời cho ngư dân gặp nạn trên biển.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình thu lưới cào, anh Thạch Phôn không may bị trượt ngã, khiến bắp chân phải bị dao cứa vào, tạo vết thương hở rộng khoảng 1cm, sâu 2,5cm, chảy nhiều máu và không tỉnh táo. Trước tình huống khẩn cấp, Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng đã nhanh chóng băng bó vết thương, cầm máu tạm thời, cấp thuốc theo tình trạng sức khỏe và hướng dẫn vệ sinh vết thương, theo dõi diễn biến sức khỏe của thuyền viên, trấn an tư tưởng nạn nhân.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe anh Thạch Phôn dần ổn định, tỉnh táo, không sốt. Tàu 219 tiếp tục hướng dẫn tàu cá KG 95090 TS cơ động về khu vực Gành Dầu, Phú Quốc để thuyền viên được tiếp tục chăm sóc, điều trị.

CTV Đức Thái - Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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