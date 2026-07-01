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Bệnh xá đảo Nam Yết kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động

Thứ Tư, 12:01, 01/07/2026
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VOV.VN - Lúc 18h ngày 30/6, Bệnh xá đảo Nam Yết, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận ngư dân Nguyễn Lý, sinh năm 1983, trú tại xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai, bị tai nạn lao động khi khai thác hải sản trên tàu cá BĐ 96978 TS.

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, khi tàu đang hoạt động cách đảo Nam Yết khoảng 40 hải lý, ngư dân Nguyễn Lý không may bị cuốn bàn tay trái vào máy xay đá. Các thuyền viên đã kịp thời sơ cứu, băng bó vết thương trước khi đưa vào đảo cấp cứu.

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Y, bác sĩ đảo Nam Yết đón ngư dân lên đảo

Tiếp nhận bệnh nhân, các y, bác sĩ xác định ngư dân bị vết thương lóc da phức tạp mu bàn tay trái, gãy hở đốt 1 ngón 3 bàn tay trái, tổn thương phần mềm cẳng tay trái, với diện tổn thương rộng, nguy cơ hoại tử vạt da cao do nhập viện sau khoảng 10 giờ bị nạn.

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Y, bác sĩ đảo Nam Yết phẫu thuật cho bệnh nhân

Sau khi hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia vi phẫu bàn tay của Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Quân y 175, các y, bác sĩ đã tiến hành cắt lọc vết thương, lấy dị vật, khâu phục hồi, cố định bột và điều trị kháng sinh tích cực.

Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Bệnh xá đảo Nam Yết.

Thu Lan/VOV1
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